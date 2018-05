Hundheim/Steinb. wird Landesligist

Anzeige

Im Tabellenkeller herrscht beim Letzten SV Distelhausen nun die bittere Gewissheit: Der SVD muss nach der 1:4-Niederlage beim SV Nassig II/Sonderriet wieder in die Kreisklasse A absteigen. Wer als zweite Mannschaft den Gang in die A-Klasse antreten muss, wird erst am letzten Spieltag entschieden. Der SV Windischbuch (3:0 gegen Unterbalbach), der FC Külsheim (1:1 bei der SG Brehmbachtal) und der SV Dertingen (2:2 gegen Schweigern) sind hier noch Kandidaten. Am letzten Spieltag kommt es dabei zum direkten Duell zwischen Külsheim und Dertingen.

Kreisklasse A TBB

Geschafft: Sowohl der TSV Gerchsheim (3:1 gegen Wittighausen/Zimmern) als auch die SG Reicholzheim/Dörlesberg (3:0 gegen Rauenberg/Boxtal) haben am Sonntag den Aufstieg in die Kreisliga Tauberbischofsheim fix gemacht.

Abgestiegen ist dagegen die SV Viktoria Wertheim II nach dem 0:3 beim TSV Assamstadt II. Dieser wiederum hat damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, weil der direkte Konkurrent gegen den Abstiegsrelegationsplatz, der FC Grünsfeld II, mit 2:3 in Eichel verloren hat. Somit kann sich am letzten Spieltag der Sieger der Begegnung Tauberbischofsheim II/Hochhausen gegen Assamstadt II aus eigener Kraft retten. Grünsfeld II steht dagegen vom Papier her beim Meister Gerchsheim auf verlorenem Posten und damit auch vor dem sehr wahrscheinlichen Gang Gang in die Abstiegsrelegation.

Kreisklasse B TBB

Neben der SG Welzbachtal II hat es nun auch den FV Oberlauda erwischt. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen die TSG Impfingen ist der bittere Abstieg in die Kreisklasse C Tauberbischofsheim nicht mehr zu verhindern.

Spannend bis zum letzten Spieltag bleibt das Rennen um Platz zwei und damit um den direkten Aufstieg in die Kreisklasse A. Die punkgleichen SG Dittwar/Heckfeld (Zweiter) und der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen II (Dritter haben) haben am Pfingstsonntag jeweils gewonnen. Beide treffen am letzten Spieltag auf Kellerkinder.

Und: Die blütenweiße West von Türkgücü Wertheim hat nun das erste Mini-Fleckchen erhalten: Das 2:2 beim TSV Bobstadt/Assamstadt II war das erste Spiel in dieser Saison überhaupt, in dem die Wertheimer Punkte abgegeben haben. Zuvor hatte der souveräne Meister alle seine Spiele gewonnen. mf

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 20.05.2018