Hundheim/Steinbach II bleibt auf Kurs

Nassig III – Hundheim/St. II 0:1

Tor: 0:1 (60.) Florian Hirsch. – Besondere Vorkommnis: Hundheim/Steinbach II verschießt Foulelfmeter.

Das Spitzspiel verlief über weite Strecken ausgeglichen. Florian Hirsch brachte nach einem Konter mit einem schönen Distanzschuss in den Winkel den Gast in Führung. Alles in allem geht der Sieg in Ordnung, wobei auch eine Punkteteilung gerecht gewesen wäre.

Eichel II – Grünenwört/SVV III 3:0

Tore: 1:0 (10.) Marco Kempf, 2:0 (53., Foulelfmeter) Marco Kirschner, 3:0 (87.) Kenneth Manandic. – Besonderes Vorkommnis: FCE-Schlussmann Matthias Miranda-Martinez pariert Handelfmeter (67.).

Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein Sommerkick. Der FCE dominierte das Spielgeschehen und siegte auch in dieser Höhe verdient. Marco Kempf stellte früh die Weichen auf Sieg (10.). Nach der Pause sorgte Marco Kirschner für die frühe Vorentscheidung. Die Gäste vergaben bei einem Handelfmeter eine gute Chance. Kurz vor Schluss sorgte Manandic für das 3:0.

Reicholzh./D. II – Külsheim II 3:0

Tore: 1:0 (33.) und 2:0 (43.) jeweils Brandon Jamerson, 3:0 (75.) Martin Zeltner.

Zu Beginn entwickelte sich ein gefälliges Spiel. Gefahr für beide Torhüter ergab sich nur aus Standards. So etwa beim 1:0, das Brandon Jamerson per Freistoß erzielte. Kurz darauf erzielte er gleich seinen zweite Treffer. Damit war der Bann gebrochen. Nach dem Seitenwechsel lockerten die Gäste ihre Abwehr. Dies ergab nun größere Räume für die Platzherren, die sie zum dritten Treffer durch Martin Zeltner eiskalt ausnutzten.

