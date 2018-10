Hundheim/Steinbacher Heimbilanz macht FC Mut

Die größten Überraschungen des elften Spieltags in der Fußball-Landesliga Odenwald waren die erste Heimniederlage des TSV Tauberbischofsheim gegen die SV Wertheim und die Kantersiege des TSV Höpfingen und des VfR Gommersdorf. Höpfingen schoss sich beim 8:0-Sieg über den SV Neunkirchen den Frust von der Seele, denn vorher gelang in drei verlorenen Punktspielen nur ein einziger Treffer. Die Verfolger des Führungsduos mussten an den vergangenen Spieltagen abwechselnd Federn lassen, so dass Oberwittstadt und der FV Mosbach ihre „angestammten“ Plätze drei und vier behalten haben. Rasant aus dem Tabellenkeller schoss sich der FC Grünsfeld mit vier „Dreiern“ aus den letzten sechs Spielen. Noch ist nichts verloren für den personell geschwächten Letzten SV Osterburken, doch ein Sieg aus elf Partien ist zum Klassenerhalt zu wenig.

Am Samstag strebt Aufsteiger FV Reichenbuch gegen den FSV Waldbrunn den zweiten Heimsieg an, um möglichst rasch die bittere 1:7-Pleite in Gommersdorf abhaken zu können. Auch der FSV verlor zuletzt daheim gegen Uissigheim; es war die erste Heimniederlage. Beide Landesligisten haben in den letzten fünf Punktspielen mit vier Zähler eine bescheidene Bilanz aufzuweisen. Um Punkte ging es zwischen diesen beiden Kontrahenten zuletzt in der Kreisliga, in der Reichenbuch 2013 mit 0:1 den Kürzeren zog.

Vielleicht ein Spitzenspiel wird die ebenfalls am morgigen Samstag anstehende Partie zwischen dem Tabellenführer Spvgg. Neckarelz und dem SV Königshofen. Die Messestädter haben auswärts allerdings noch keine Bäume ausgerissen und vier Punkte in vier Spielen bei einer ausgeglichenen 4:4-Tordifferenz geholt. Jetzt droht beim verlustpunktfreien Gastgeber die dritte Auswärtsniederlage, denn der Ex-Regionalligist musste nicht ein Spiel abgeben und weist die stolze Tordifferenz von 18:1 auf. Doch der Sportliche Leiter der Gäste, Martin Michelbach, zeigt sich unbeeindruckt: „Wir brauchen weiterhin jeden Zähler, da spielt der Gegner keine Rolle. Ab Tabellenplatz fünf kämpft heuer jeder gegen den Abstieg. Wir müssen daher weiterhin hellwach sein und nicht nachlassen.“ In Neckarelz steht der zuletzt gelb-rot-gesperrte Jonas Henning wieder zur Verfügung.

Ein offener Schlagabtausch ist in der Partie des TSV Oberwittstadt gegen den TSV Höpfingen zu erwarten. Die „Wittscher“ konnten sich nach der Heimniederlage gegen den TSV Tauberbischofsheim nur bedingt mit dem torlosen Unentschieden bei Eintracht Walldürn rehabilitieren. Jetzt müssen sie alles tun, um den zuletzt so torfreudigen TSV Höpfingen in die Schranken zu weisen.

Viel Selbstvertrauen braucht Aufsteiger FC Hundheim/Steinbach in seinem Heimspiel gegen den VfR Gommersdorf, der zuvor schon beim 7:1-Heimsieg Aufsteiger Reichenbuch eine bittere Lektion erteilte. Im heimischen „Stadion“ ist Hundheim/Steinbach bärenstark und neben Neckarelz allein noch ungeschlagen. Entsprechend will sich die Heimmannschaft achtbar aus der Affäre ziehen. Mit weit geöffnetem Visier wird sie deshalb dem VfR nicht entgegentreten. Damit rechnet auch VfR-Trainer Thomas Nohe: „Hundheim/Steinbach ist ein ganz anderes Kaliber als Reichenbuch, ein starker Aufsteiger mit fast 100 Toren in 26 Spielen der Kreisliga. Das zeigen sie auch in der Landesliga auf Platz fünf und noch keinem verlorenen Heimspiel. Von daher ist uns klar, dass dies ein ganz schweres Spiel wird, aber wir wollen natürlich dort was mitnehmen.“

Ob beim SV Neunkirchen für den anreisenden SV Osterburken die Gelegenheit gekommen ist, einen Befreiungsschlag zu landen, ist ungewiss. Entscheidend wird sein, wie der Gastgeber die 0:8-Pleite in Höpfingen verdaut hat. Gerne hätten nicht nur die Römerstädter einen Goalgetter wie Thomas Heinrich, der mit seinem Fünfer-Pack Neunkirchen fast im Alleingang düpierte. SV-Coach Jürgen Wöppel wird alle taktischen Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Auf seine jüngste Erfolgsserie möchte der FC Grünsfeld im Heimspiel gegen Türkspor Mosbach noch einen „Dreier“ draufsatteln. Die Gäste wurden zuletzt bei ihrem lobenswerten Versuch, mit der Spvgg. Neckarelz spielerisch mitzuhalten, nach der Pause mit vier Gegentreffern bestraft. Grünsfeld hat dagegen mit Rang neun nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen das ausgegebene Saisonziel „einstelliger Saisonplatz“ zwischenzeitlich erreicht.

Mit dem SV Nassig und dem TSV Tauberbischofsheim treffen zwei Verlierer des vergangenen Spieltags aufeinander, die zudem ohne Torerfolg blieben. Nur zwei Punkte fehlen dem Gastgeber, um zu den Kreisstädtern aufzuschließen, mit einem Sieg könnte der SV sogar vorbeiziehen. Nach sechs vergeblichen Anläufen schaffte es die Mannschaft von Trainer Mario Fleischer im Vorjahr zum ersten Mal, mit drei Punkten aus Nassig heimzufahren. Nassigs Trainer Sebastian Gegenwarth sieht für den SV Nassig noch genügend Potenzial, um den Klassenerhalt zum vierten Mal in Folge zu schaffen (siehe nebenstehendes Interview).

Mit dem VfR Uissigheim und dem FV Mosbach messen zwei Dinosaurier der Landesliga ihre Kräfte, die seit 2002 ihre Duelle nur in zwei Jahren unterbrechen mussten. Nur knapp gewann Mosbach im Vorjahr mit 3:2 in Uissigheim. Mit dem Sieg in Waldbrunn konnte der VfR nach drei Niederlagen in Folge die Kehrtwende einleiten. Die Gäste hatten zuletzt einige schwere Gegner vor der Brust und auswärts steht erst eine Niederlage, und diese beim Spitzenreiter Spvgg. Neckarelz, zu Buche.

Beflügelt vom verdienten 2:0-Auswärtserfolg in Tauberbischofsheim sieht die SV Viktoria Wertheim die Zeit gekommen, um, aus heimischer Sicht „endlich“ gegen Aufsteiger Eintracht Walldürn den ersten Heimsieg zu landen.

Doch unterschätzen darf man die Walldürner Mannschaft nicht, die zuletzt mit zwei Unentschieden ihren Platz im Mittelfeld behauptete. Auswärts gelang ihr allerdings noch kein Sieg.

