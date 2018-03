„Ich finde das Projekt spannend“

Anzeige

Matthias Polk wird ab der Saison 2018/19 Trainer der „neuen Spielgemeinschaft“ zwischen dem TSV Götzingen und dem VfL Eberstadt. Die FN sprachen mit dem A-Schein-Inhaber über sein neues Engagement in der Fußball-Kreisliga Buchen.

Herr Polk, seit 1. Juli haben Sie nach dem Ende Ihres langen Engagements beim SV Seckach Trainer-Pause. Kribbelt es schon wieder?

Matthias Polk: Das kann man wohl sagen. Seitdem klar ist, dass ich den TSV Götzingen-VfL Eberstadt übernehme, verspüre ich eine große Vorfreude. Die anstehende Rückrunde kann ich wunderbar nutzen, um mir einen Überblick über die Liga zu verschaffen. Ich werde mir einige Spiele anschauen. Mein Engagement am DFB-Stützpunkt in Altheim in der Talentförderung hat mir aber über die Pause hinweggeholfen.