Igersheim braucht dringend einen „Dreier“

Anzeige

Glückwunsch an die SGM Markelsheim/Elpersheim, die schon vor dem spielfreien Pfingstwochenende mit einem 4:3-Erfolg in allerletzter Minute gegen den TV Niederstetten den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht hat. Unfreiwillige Schützenhilfe leistete dabei der FC Creglingen, dessen stolze Erfolgsserie mit gleich zwei Niederlagen (im Vorrunden-Nachholspiel in Schäftersheim und zwei Tage später in Gammesfeld) ein jähes Ende fand. Nun wird es wieder richtig spannend im Kampf um Relegationsplatz zwei, den der TSV Dörzbach/Klepsau beim nach wie vor abstiegsbedrohten TV Niederstetten verteidigen muss. Im Gegensatz zu den am folgenden Wochenende spielfreien Jagsttälern können der FC Creglingen und die SGM Weikersheim/Schäftersheim, die am letzten Spieltag in Bieberehren erneut aufeinandertreffen, ihr Ziel noch aus eigener Kraft erreichen. „Drei Spiele – drei Siege“, lautet die einfach formulierte Erfolgsformel für die beiden alten Rivalen. Den Anfang muss der FC zuhause gegen den FSV Hollenbach II, der Nachbar im Derby in Apfelbach machen.

Der Kampf gegen die Abstiegsrelegation ist dagegen eine Rechnung mit mehreren Unbekannten: Kommt die SGM Taubertal/Röttingen von oben und die Spfr. Nagelsberg von unten, bedeutet der drittletzte Rang die Relegation, kommt nur einer von beiden neu hinzu, geht der Vorletzte in dieses Abstiegs-Endspiel, kommt gar nur B4- Meister SV Edelfingen, wäre der Vorletzte unter Umständen sogar gerettet. Diesen 14. Rang belegt nach wie vor der FC Igersheim, für den ein Dreier im Derby gegen das abgeschlagene und in der Rückrunde noch punktlose Schlusslicht TSV Althausen/Neunkirchen natürlich absolute Pflicht ist. Neben den Igersheimern müssen auch die punktgleichen Teams des TV Niederstetten und des SV Berlichingen/Jagsthausen sowie der SC Amrichshausen noch bangen. So ist die vorgezogene Partie heute Abend in Jagsthausen, wo der SCA seine Visitenkarte abgibt, ein „Sechs-Punkte-Kampf“. Die SpVgg Gammesfeld ist vor der Partei in Bieringen nur noch rein rechnerisch in Gefahr – der Klassenerhalt wäre schon vor dem Spiel beim Tabellenfünften in trockenen Tüchern, wenn der Drittletzte SV Berlichingen/Jagsthausen heute gegen Amrichshausen nicht gewinnt. Die Bieringer haben noch eine winzige Hoffnung auf Platz zwei. Nur noch rein theoretischer Natur sind die Aussichten der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim und des SC Wiesenbach vor ihrem direkten Auseinandertreffen im Deutschorden-Stadion. Meister SGM Markelsheim/Elpersheim ist an diesem Wochenende spielfrei.

SV Berlichingen/Jagsthausen – SC Amrichshausen (Vorrunde 0:3): Nach einem imponierenden Zwischenspurt mit drei Siegen in Folge hat es den SV Berlichingen/Jagsthausen zuletzt wieder einmal erwischt – und dies ausgerechnet im Schlüsselspiel beim FC Igersheim, der mit seinem 1:0-Heimerfolg bis auf zwei Punkte an den Drittletzten heranrückte. Diesem steht nun mit dem Gastspiel des SC Amrichshausen gleich der nächste direkte Vergleich im Abstiegskampf ins Haus. Die Gäste verloren nach dem überraschenden 5:1 gegen Bieringen zuletzt drei Mal hintereinander und haben lediglich zwei Zähler mehr als die Jagsttäler auf dem Konto.