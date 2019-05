Ilshofen lässt dem FC mit 3:1 keine Chance

Am vergangenen Samstag waren die Fußball-Frauen des FC Creglingen zu Gast beim TSV Ilshofen, um endlich den ersten Heimsieg in der Rückrunde zu holen. Die FC-Frauen begannen mit einem 3er-Sturm, um mehr Druck auf die Abwehr der Heimmannschaft zu erzeugen.

In der Anfangsphase stand die komplette Mannschaft der FC-Frauen zu weit weg von ihren Gegenspielerinnen, dies nutzte der TSV Ilhofen in der 9. Minute aus. Mit einem hohen Ball über den Torwart erzielten er den Führungstreffer zum 1:0. Nach schöner Kombination im Mittelfeld und im Sturm spielte Lena Melber aus einem scharfen Winkel den Ball am Abwehrspieler und Torwart vorbei ins Tor . Nach dem Ausgleich zum 1:1 beruhigte sich das Spiel ohne nennenswerte Chancen. In der 22 Minute ging erneut der TSV Ilshofen in Führung. Der Ball wurde auf der rechten Seite nicht konsequent geklärt, und die Spielerin des TSV Ilshofen erzielte ein „Sonntagstor“ mit einem hohen Ball in den linken Winkel. Das Spiel verflachte bis zur Halbzeit, so dass die Trainer um Bernd Scheiderer und Andreas Pollik in der Halbzeit auf einen 2er-Sturm umstellten, um mit mehr Druck aus dem Mittelfeld zu kommen. Kurz nach der Halbzeit erhöhte die Heimmannschaft mit einem weiterem Fernschuss zum 3:1, da der Zugriff komplett fehlte und die Spielerin frei zum Schuss kam. Die FC-Frauen versuchten weiterhin, das Ergebnis zu verkürzen, jedoch leider ohne Erfolg. Das Spiel endete 3:1, und die Frauen des FC Creglingen müssen weiterhin auf den ersten Sieg der Rückrunde warten.

Das nächste Spiel der Fußball-Frauen findet am Samstag, 18. Mai, um 17 Uhr in Pfedelbach gegen die SGM TSV Pfedelbach/ASV Scheppach statt. fc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.05.2019