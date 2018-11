Im Dialog mit den 1700 Vereinen

Die Kommission Verbandsstruktur unter Leitung von WFV-Vizepräsident Steffen Jäger hat am Dienstag vergangener Woche mit einer Auftaktsitzung in der WFV-Geschäftsstelle in Stuttgart ihre Arbeit aufgenommen. Eingeladen waren alle Kommissions-Mitglieder sowie deren Stellvertreter.

Strukturen überprüfen

Die Zielsetzung für die Arbeit der „Kommission Verbandsstruktur“ ist klar formuliert: In den kommenden zwei Jahren sollen die Strukturen des Württembergischen Fußballverbandes auf ihre Leistungsfähigkeit hin überprüft werden, insbesondere was die ideale Organisation eines flächendeckenden Spielbetriebs angeht. Dabei spielen Faktoren wie die demografische Entwicklung, der gesellschaftliche Wandel und die Sicherung der ehrenamtlichen Strukturen eine wesentliche Rolle. Eine sich verändernde Vereinslandschaft stellt neue Anforderungen an die Arbeit innerhalb des Verbandes und seiner Bezirke.

Geplant sind in der Folge zweimal vier Regional-Konferenzen in den Bezirken, die in der ersten und zweiten Jahreshälfte 2019 stattfinden sollen. Im Mittelpunkt steht dabei ein intensiver Dialog mit Vertretern der 1700 wfv-Vereine. Zudem wird jeder Verein auch über eine digitale Plattform und einen Fragebogen die Gelegenheit erhalten, sich in diesen Prozess einzubringen. Geführt wird die Kommission Verbandsstruktur von Vizepräsident Steffen Jäger und Harald Müller als Verbands-Spielausschuss-Vorsitzendem.

Jäger kennt die Vereinsarbeit aus seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach: „Inhaltlich werden wir – entsprechend des Auftrags vom Verbandstag – ein Hauptaugenmerk auf die sinnvolle Strukturierung des flächendeckenden Spielbetriebs legen. Kurze Wege in den Fußballverein vor Ort sind ein Alleinstellungsmerkmal des Amateurfußballs und ein hohes Gut unseres Sports. Klar ist für mich daher, dass wir ergebnisoffen in diesen Prozess hineingehen, und das erwarte ich auch von allen Beteiligten.“ Denn es gehe nicht darum, etwas nur der Änderung willen zu ändern. „Es geht darum zu erarbeiten, wie zukunftsfähige und nachhaltig tragfähige Verbandsstrukturen aussehen.“

Der Verband diene mit seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der „Sicherstellung des Spielbetriebs und damit den Vereinen vor Ort. Wir werden deshalb bereits zu Beginn des Prozesses eine breit angelegte Meinungsbildung betreiben und dabei erklären, warum dieser Zukunftsprozess für unseren Verband und vor allem für unsere Vereine so wichtig ist.“ wfv

