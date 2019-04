Im direkten Duell die Führung zurückholen

Im Spitzenspiel trifft die TSG Impfingen zuhause auf den SV Anadolu Lauda. Die Gäste zogen am vergangenen Spieltag mit dem knappen Sieg gegen die SpG Boxtal II/Mondfeld an der TSG Impfingen vorbei und eroberten nach langer Durststrecke die Tabellenspitze zurück. Ohne ihren Topstürmer Max Weiske unterlag die TSG dem erstarkten VfR Uissigheim/Gamburg II und baut nun darauf, im direkten Duell die Tabellenführung erneut an sich zu reißen. Das Hinspielergebnis gibt indes wenig Hoffnung, hier unterlagen die Gastgeber dem hitzigen Gegner aus Lauda mit 4:2 doch recht deutlich.

Die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört empfängt nach ihrem überraschenden Sieg am vergangenen Spieltag die SpG Boxtal II/Mondfeld. Der Tabellennachbar liegt weiterhin auf dem vorletzten Platz und könnte nach einem weiteren Sieg der überzeugenden SpG Wittighausen/Zimmern II ans Tabellenende rutschen.

Ein Sieg wäre im Kampf um den dritten Tabellenplatz sowohl für den TSV Bobstadt/Assamstadt III als auch für den VfR Uissigheim/Gamburg II enorm wichtig. Nach dem knappen Sieg gegen die TSG Impfingen und dem 0:3 im nachgeholten Spiel gegen die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört geht der VfR mit leichten Vorteilen in diese hochkarätige Partie.

Für den TSV Unterschüpf/Kupprichhausen II geht es gegen die SpG Wittighausen/Zimmern II. Die gegen den Abstieg kämpfenden Gäste präsentierten sich zuletzt in einer guten Form und hoffen, mit einem Punktgewinn den letzten Tabellenplatz endlich abgeben zu können..

Nach einer soliden Hinrunde erzielte der SV Uiffingen bislang lediglich einen Punkt und rutschte so vom fünften auf den neunten Tabellenplatz ab. Die SpG Mainperle Urphar/Lindelbach/Bettingen profitierte von ihrer b guten Form in der Rückrunde, aus sieben Spielen ging sie mit 13 Punkten heraus. Unterlag sie im Hinspiel mit 0:2 noch klar, sehen die Chancen aktuell anders aus. Der FV Brehmbachtal II trifft auf den FC Hundheim/Steinbach II. Beide Teams erzielten zuletzt durchwachsene Ergebnisse. Auch das Hinspiel (2:2) lässt auf keinen Favoriten schließen. Der SV Schönfeld muss dieses Wochenende tatenlos mindestens einen Tabellenplatz an den VfR Uissigheim/Gamburg II oder den TSV Bobstadt/Assamstadt III abgeben.

