Im Elfmeterschießen die Nerven behalten

Der SV Westheim fand an diesem Abend nicht zu seinem Offensivspiel, das ihn in den beiden vorausgegangen Entscheidungsspielen ausgezeichnet hatte. Dieser Feststellung konnte Markus Klein natürlich nicht widersprechen, er nahm aber seine Angreifer in Schutz: „Michelfeld war allerdings auch cleverer als die beiden anderen Gegner“.

„Unser Plan ging auf und wir hatten Elser, Diehm und Jung gut im Griff“, freute sich Michelfelds Spielertrainer Matthias Haag. „Wir sind in die erste Hälfte gut reingekommen, haben dann aber in der 2. Hälfte katastrophal gespielt. Ein Spiegelbild war die Verlängerung: In den ersten 15 Minuten waren wir überlegen, in den zweiten haben wir nur noch verteidigt. Im Elfmeterschießen hatten wir dann das Glück, das uns in dieser Runde oft fehlte“, resümierte ein sichtlich sehr erleichterter Matthias Haag, der sein Team für die „überragende Defensivleistung“ lobte.

Da auch der SV Westheim kaum etwas zuließ, waren sowohl gelungene Kombinationen als auch Torchancen in dieser Partie absolute Mangelware. „Das ist ein Fehlpass- Festival“, meinte ein neutraler Zuschauer, der sich von diesem Finale deutlich mehr erhofft hatte, etwas überspitzt.

Beide Teams enttäuschten spielerisch, verstanden es jedoch bei gegnerischen Angriffen sehr gut, die Räume eng zu machen und überzeugten durch ihre Kampfstärke.

Die wenigen wirklich spannenden Torszenen in diesem Spiel, das die Zuschauer an diesem kühlen Abend nicht erwärmen konnte, sind schnell aufgezählt. Da waren die, wie Markus Klein formulierte, „zwei Kratzer von der Linie“: In der 18. Minute bügelte Westheims Verteidiger Matthias Tamke einen Fehler seines Torwarts Sven Schneider aus, in der 73. Minute klärte Jannik Pfisterer in höchster Not auf der Gegenseite. Hinzu kamen zwei sehenswerte Schüsse aus etwa 20 Metern in der Verlängerung: Denis Scherer traf in der 103. Minute das Lattenkreuz des Westheimer Gehäuses, Marc-Philipp Elsers Geschoss wäre kurz vor Schluss unhaltbar im Michelfelder Kasten eingeschlagen, wenn nicht ein Michelfelder Abwehrspieler im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf hingehalten hätte.

Im Elfmeterschießen legte Elser für Westheim vor, seinen Mannschaftskameraden versagten doch die Nerven. So erreichte Bezirksligist TSV Michelfeld schon nach drei souverän verwandelten Elfmetern das Ziel.

