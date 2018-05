Im Keller brennt noch Licht

Anzeige

SV Osterburken II – VfL Eberstadt. Als frischgebackener Pokalsieger und womöglich noch „geschädigt“ von den Feierlichkeiten geht es für den VfL Eberstadt in der Liga gegen den SV Osterburken II. Die Favoritenrolle liegt durch den Pokalerfolg klar beim VfL Eberstadt, doch der SV Osterburken II bewies auch am vergangenen Wochenende wieder, dass er gegen starke Mannschaften immer wieder punkten kann. In Höpfingen endete das Spiel der Landesligareserve zuletzt mit einem torlosen Unentschieden.

Eintracht Walldürn – TV Hardheim. Fünf Spieltage vor Saisonende steht die Eintracht aus Walldürn noch immer mit acht Punkten Vorsprung auf Platz eins, und der Traum von der Rückkehr in die Landesliga rückt mit jedem Sieg ein Stück näher. Ihr letztes Ligaspiel verlor die Eintracht am 20. Oktober des vergangenen Jahres gegen die SG Erfeld/Gerichtstetten. Für den TV Hardheim sieht es zurzeit nicht so gut aus, aber immerhin holte man vergangene Woche im Derby gegen den SV Bretzingen einen Punkt, nachdem drei Spiele in Folge verloren gingen.

FC Schweinberg – VfB Heidersbach. Beide Mannschaften knüpften bisher nicht an ihre Erfolge aus der Hinrunde an. So holte der FCS erst drei Siege in neun Spielen, und auch der VfB Heidersbach war bei neun Spielen nur vier Mal erfolgreich. Die Schweinberger müssen derzeit verletzungsbedingt auf einige Stammspieler verzichten, und so erklären sich vielleicht auch die deutlichen Niederlagen in den Derbys gegen Höpfingen II und die SG Erfeld/Gerichtstetten.