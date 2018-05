Anzeige

Kann Ihre Mannschaft dem Tabellenführer nach dem grandiosen 3:0-Sieg im Hinspiel noch einmal Paroli bieten?

Moll: Die Landesliga Odenwald ist relativ ausgeglichen. Da kann jeder jeden schlagen. Für uns spielt es keine Rolle, ob wir gegen das Schlusslicht oder gegen den Spitzenreiter spielen. Wir müssen immer alles abrufen, um die Punkte einzufahren. Das war in der Vergangenheit so und wird auch in Zukunft so bleiben.

Kann Ihr Team den Ausfall von Torjäger Ali Karsli kompensieren?

Moll: Unser absolutes Vertrauen gilt den Akteuren, die auflaufen.

Ist ein Derby gegen Ihren Ex-Verein für Sie persönlich eine besonders emotionale Angelegenheit?

Moll: Wir alle im Verein, Mannschaft und Fans, freuen uns auf die Partie vor großer Kulisse. ferö / Bild: Herrmann

