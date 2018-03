Impfingen holt sich „Big Points“

Anzeige

SG Welzbachtal II – Urphar/Li. 1:0

Tor: 1:0 (43.) Timo Emmel.

Anfangs gestaltete sich die Partie in Werbach sehr ausgeglichen. Heimkeeper Dominik Bauer zeigte eine gute Leitung und verhinderte den Rückstand. Kurz vor der Pause gelang der SG dann nach einem Konter das 1:0. In der zweiten Hälfte wurde der SSV stärker, aber mit einer taktisch guten Leistung gelang der SG der so glückliche wie wichtige Sieg im Abstiegskampf.

Uissigheim II/G. – Türkgücü W. 2:5

Tore: 0:1 (30.) Furkan Uzun, 0:2 (41.) und 0:3 (43.) jeweils Samet Karaveli, 1:3 (51., Foulelfmeter) Marco Uehlein, 1:4 (65.) Gökce Genc, 1:5 (81.) Angelo Cali, 2:5 (85.) Robin May.

Das Ergebnis spiegelt es zwar nicht wider, aber es war ein ausgeglichenes Spiel. Türkgücü spielte etwas schneller und nutzte die Fehler der Heimelf in der ersten Hälfte aus. Nach dem Foulelfmeter wurde die SG zwar stärker, wandelte ihre Chancen aber nicht in Tore um. So bauten die Gäste ihre Führung weiter aus.

Brehmbachtal II – Oberlauda 2:0

Tore: 1:0 (8.) Tim Faulhaber, 2:0 (75.) Ralf Dörr.

Der FVB kam besser ins Spiel, hatte mehr Ballbesitz und war insbesondere nach Standards reaktionsschneller. So entstand auch das 1:0 (8.), als die Gäste den Ball nach einer Ecke nicht aus der Gefahrenzone brachten und Tim Faulhaber den Nachschuss aus kurzer Distanz verwandelte. Die zweite Hälfte gestaltete sich ausgeglichener, wobei die Gäste nicht zu Torchancen kamen. Nach einem verlängerten Eckball war schließlich Ralf Dörr zur Stelle und markierte den Endstand. Alles in allem ein verdienter Heimsieg, da die Heimelf sich nach dem 2:0 noch weitere Chancen zum Ausbau der Führung erspielte.

Unterschüpf/K. II – Wittig./Z. II 4:0

Tore: 1:0 (30.) Dominik Noe, 2:0 (40.) Julian Lindner, 3:0 (50.) Kevin Theisz, 4:0 (65.) Dominik Noe.

Die Partie wollte zunächst nicht richtig anlaufen, ehe die SG Unterschüpf/Kupprichhausen II besser wurde und nach einer halben Stunde in Führung ging. In der Folge blieben die Hausherren am Ball und erhöhten noch vor der Pause auf 2:0. Auch im zweiten Abschnitt agierte die Kreisliga-Reserve dominant, markierte zwei weitere Treffer und ging letztlich als verdienter Sieger vom Platz.

SV Uiffingen – Bobstadt/Ass. III 1:1

Tore: 0:1, 1:1.

Die Heimelf spielte von Beginn an den technisch besseren Fußball, die SG Bobstadt/Assamstadt III hielt sich jedoch mit einer aggressiven Spielweise und einem sehr körperbetonten Einsteigen im Spiel. In der zweiten Hälfte der Begegnung verschlechterte sich die konditionelle Verfassung der Gäste, und der SV konnte fast ungehindert die gegnerische Platzhälfte bespielen. Aufgrund der schlechten Chancenverwertung kamen die Gastgeber jedoch nicht über das Unentschieden hinaus und verschenkten somit die gute Chance auf drei Punkte.

SV Anadolu L. – Boxtal II/Mond. 1:1

Tore: 1:0 (20.) Mücahit Yildirim, 1:1 (31.) Kevin Bahr. – Gelb-Rote Karte: (85.) für für einen Spieler des SV Anadolu Lauda.

In einer ausgeglichenen Partie gelang der Heimelf schon recht früh die Führung, doch bereits vor der Pause hatten die Gäste das Ergebnis schon nach einem Konter egalisiert. Am Halbzeitstand änderte sich bis Abpfiff nichts mehr. Für beide ging die Punkteteilung in Ordnung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018