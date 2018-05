Impfingen will noch mal die Kurve kriegen

Anzeige

Sowohl der SV Uiffingen, als auch der SV Anadolu Lauda überzeugten zuletzt nicht. Es wird also spannend sein zu sehen, wer die Negativserie am Sonntag überwindet. Das Hinspiel entschied Uiffingen mit 3:2 knapp für sich, jedoch sollte man Anadolu nicht abschreiben, zeigte das Team doch in dieser Saison schon, dass mit ihm auch gegen starke Gegner zu rechnen ist.

Die SG Uissigheim II/Gamburg fertigte zuletzt den FV Oberlauda ab (7:2). Ähnlich leicht dürfte es ihr gegen den abgeschlagenen Letzten SG Welzbachtal II fallen. Die Punkteteilung aus dem Hinspiel (1:1) dürfte allerdings ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Auswärtigen sein.

Dem FV Oberlauda gelang es schon im vergangenen Spiel nicht, einen Fuß in die Tür zu bekommen. In der kommenden Partie gegen Türkgücü Wertheim dürfte es nicht besser werden. Der Tabellenerste steht noch immer verlustfrei an der Spitze und ist weiter bedacht darauf, mit einer „weißen Weste“ in die Kreisklasse A aufzusteigen. – Hinspiel: 0:7.

Die SG Bobstadt/Assamstadt III will sich weiter ins sichere Mittelfeld hocharbeiten, während die SG Wittighausen/Zimmern II endlich den Relegationsplatz nach oben hin verlassen möchte. – Hinspiel: 3:1.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.05.2018