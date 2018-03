Imposante Impfinger Serie

Anzeige

Dittwar/H. – Brehmbachtal II 1:1

Tore: 1:0 (22., Foulelfmeter) Christian Simon, 1:1 (69.) Ralf Dörr.

In einer schwachen Partie ohne große Torchancen für beide Seiten ging die SG zunächst per Strafstoß in Führung. In der Mitte der zweiten Hälfte gelang den Gästen aus abseitsverdächtiger Position der Ausgleich. Danach spielten beide Mannschaften mit wenig Enthusiasmus dem Abpfiff entgegen. Die Punkteteilung war am Ende für beide Seiten ein gerechtes Ergebnis.

SV Anadolu Lauda – Urphar/Li. 1:2

Tore: 0:1 (19., Foulelfmeter) Sven Machalet, 1:1 (23., Foulelfmeter) Mücahit Yildirim, 1:2 (79.) Alexander Ferreira-Marques. – Rot: für zwei Spieler der Heimmannschaft (jeweils 88. Minute). – Gelb-Rot: für einen Spieler der Heimmannschaft (69.). – Besonderes Vorkommnis: Gäste verschießen Foulelfmeter (89.).

In der ersten Hälfte zeigten beide Teams ein körperbetontes, aber ausgeglichenes Spiel. Sowohl der Führungstreffer der Gäste, als auch der Ausgleich erfolgten durch einen Strafstoß. Nachdem die Heimelf ab der 65. Minute durch einen Platzverweis geschwächt war, gelang den Gästen der Führungstreffer. Als der Schiedsrichter nach einer strittigen Situation im Strafraum der Gastgeber kurz vor Abpfiff auf Foulelfmeter entschied, kochten die Gemüter hoch und es folgten zwei Platzverweise wegen Meckerns. Die Gäste nutzten die Chance nicht mehr, es blieb beim verdienten Auswärtssieg.

Uissigh. II/G. – Bobstadt/A. III 5:0

Tore: 1:0 (30., Foulelfmeter) Andre Göbel, 2:0 (43.) Marco Johannes, 3:0 (65.) Jeremy Reitz, 4:0 (86.) Marian Teichgräber, 5:0 (90.) Robin May.

Die Gäste spielten defensiv sehr diszipliniert und versuchten ab und an mal, mit langen Bällen auch in die Nähe des gegnerischen Tores zu kommen. Die SG Uissigheim II/Gamburg hatte gestern jedoch die nötige Geduld, auf Fehler des gegners zu lauern und die dann zu nutzen. Erst mit dem Tor zum 3:0 war die Messe aber gelesen, da die Gäste anschließend auch etwas abbauten. Großen Beifall gab es in der 86. Minute für Marian Teichgräber, der nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt ein Tor erzielte – besser geht’s nicht.

SV Uiffingen – FV Oberlauda 2:0

Tore: 1:0 (49.) und 2:0 (72.) jeweils Lukas Ernst.

Die niveauarme Partie verlief in den ersten 45 Minuten ausgeglichen ohne nennenswerte Höhepunkte. In der zweiten Hälfte rissen sich die Spieler des SV Uiffingen dann etwas mehr zusammen und kamen durch Tore ihres neben Lukas Gehrig erfolgreichsten Goalgetters Lukas Ernst noch zum 2:0-Erfolg.

Unterschüpf II – Türkgücü W. 1:5

Tore: 1:0 (12.) Jan Faulhaber, 1:1 (29.) Furkan Uzun, 1:2 (32.) Samet Karaveli, 1:3 (41.) Gökce Genc, 1:4 (57.) Gökhan Güngör, 1:5 (66.) Samet Karaveli.

In einem fairen Spiel hielt die SG Unterschüpf/Kupprichhausen II gegen den souveränen Spitzenreiter ziemlich gut mit und ging sogar in Führung. Nach dem Rückstand glänzten die Gäste allerdings durch eine exzellente Chancenverwertung, die ihnen schon bis zur Pause eine 3:1-Führung bescherte. Nach dem Seitenwechsel war Türkgücü Wertheim dann auch die bessere mannschaft und ließ keine Zweifel mehr am 16. Saisonsieg im 16. Spiel aufkommen.

Boxtal II/Mond. – Wittigh./Z. II 2:0

Tore: 1:0 (87.) Marcel Schönig, 2:0 (89.) Arnulf Schreck.

Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse fand die Begegnung auf dem Hartplatz in Rauenberg statt. Die SG Wittighausen/Zimmern II hatte gleich zu Beginn die erste große Möglichkeit. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Vorteilen für Wittighausen/Zimmern. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Platzherren das Kommando und erspielten sich zahlreiche Chancen. Als die Zuschauer schon mit einem torlosen Remis rechneten, gelang dem Gastgeber kurz vor Schluss durch Marcel Schönig und Arnulf Schreck der nicht mehr erwartete, aber dennoch verdiente 2:0-Endstand.

