In 14 Minuten das Spiel gedreht

Nach sechs Spielen ohne Sieg und der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den TSV Langenbeutingen II galt es für die Creglinger Bezirksliga-Fußballerinnen, endlich den lang ersehnten Dreier zu holen. Beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Satteldorf begann das Team des Trainerduos Scheiderer/Pollak erneut zu zögerlich. Im Gegenzug ging die mutig aufspielende Spvgg. Gröningen-Satteldorf II in der 22. Minute in Führung. Nach der Pause überraschte der FC Creglingen dann aber Zuschauer und Gäste mit einem druckvollen Spiel nach vorn. In der 72. Minute erzielte Jana Striffler den verdienten Ausgleichstreffer für die Schwarz-Weißen. Nur zwei Minuten später erhöhte Lena Melber auf 2:1. Als Tanja Naser kurz darauf das 3:1 schoss, war das Spiel endgültig gedreht. Ein scharfer Ball von Jana Striffler, den eine Gegnerin in der 86. Minute zum 4:1 abfälschte, markierte das Ende der Partie.

Am kommenden Sonntag zeigt sich, ob der Knoten bei den FC Damen endlich geplatzt ist. Beim Kärwespiel in Bieberehren gegen den TSV Ilshofen wollen die Creglingerinnen erneut punkten. aka

