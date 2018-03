In der Kreisliga B 4 wurde gespielt

Anzeige

In der Fußball-Bezirksliga waren am gestrigen Sonntag drei Nachholspiele angesetzt: Alle Spiele (Wachbach – Niedernhall/Weißbach, Mulfingen – Neuenstein und Kirchberg – Obersontheim) fielen allerdings den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer.

In der Kreisliga B 4 war ein Nachholspiel angesetzt: Die SGM Westernhausen/Krautheim II und die SGM Taubertal/Röttingen II trennten sich im Kellerduell in Krautheim mit 2:2. Die Gäste gingen in der 9. Minute durch Maik Fermüller in Führung. Kurz vor der Pause gelang Hendrik Hettinger der Ausgleich. Michael Rehor brachte die Gastgeber in der 51. Minute mit 2:1 in Führung. Doch nur zehn Minuten später sorgte Rico Saller für den Ausgleich und zugleich 2:2-Endstand.