In „Elz“ treffen zwei richtig Große aufeinander

Immer deutlicher zeichnet sich vor dem vierten Spieltag der Landesliga Odenwald zum Abschluss der Englischen Woche ab, dass nur fünf Vereine in Sachen Meisterschaft ein Wörtchen mitreden werden. Es ist auch keine Überraschung, dass der VfR Gommersdorf, Neckarelz und Oberwittstadt seit letztem Wochenende und am Mittwoch mit sechs Zählern und 7:0- oder 7:1-Toren die maximale Ausbeute verbuchen konnten. Als Aufsteiger überraschte am meisten der FC Hundheim-Steinbach mit ebenfalls zwei Siegen aus drei Begegnungen.

Ein Spitzenspiel geht in Neckarelz über die Bühne, wo die Spvgg. Neckarelz im heimischen Elzstadion ein Kräftemessen mit dem TSV Oberwittstadt für sich entscheiden will. Selbst wenn dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt wäre: Eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft wäre es keineswegs, weil einige Landesligisten gleichen Kalibers ebenfalls unterwegs sind, ihr Punktekonto mit weiteren Dreiern aufzufüllen.

Im Heimspiel des SV Königshofen gegen den SV Osterburken können die Hausherren im Direktvergleich auf eine lange Siegesserie von sechs Erfolgen und zwei Unentschieden zurückblicken. Doch tun die Schützlinge von Trainer Christian Moll gut daran, sich voll auf das anstehende Duell zu konzentrieren, denn die Römerstädter haben trotz des personellen Aderlasses im Offensivbereich mit zwei Siegen einen guten Saisonstart hingelegt und werden alles geben, um nicht ohne einen Punkt die Heimreise antreten zu müssen

Im Nachbarschaftsduell des VfR Uissigheim mit dem TSV Tauberbischofsheim treffen zwei gleichwertige Teams aufeinander, was nicht nur die Direktbilanz seit 2002 (7-2-6), sondern auch der augenblickliche Nachbarschaft auf den Tabellenrängen 15und 14 belegt; eine „Todeszone“, aus der beide Klubs sich rasch verabschieden wollen. Dazu muss für beide Klubs möglichst schon am Sonntag der erste Saisonsieg „eingesackt“ werden.

Der FSV Waldbrunn empfängt noch ohne Niederlage den Aufsteiger Eintracht Walldürn, der seinerseits dem ersten Sieg in der neuen Liga entgegenfiebert. Vor einem Jahr konnte der FSV in der ersten Runde des Badischen Pokalwettbewerbs die Eintracht mit dem 0:1-Auswärtssieg aus dem Wettbewerb kegeln. Zuletzt spielten beide vor fünf Jahren in der Landesliga um Punkte, wobei es mit sieben und acht Treffern torreich zuging, aber beide Vereine ihre Heimspiele für sich entschieden.

Dem Aufsteiger FC Hundheim-Steinbach soll die anhaltende Aufstiegseuphorie im Heimspiel und Nachbarschaftsduell gegen die SV Viktoria Wertheim zu weiteren drei Punkten verhelfen. Dass die von Trainer Roman Ratter betreuten Gäste aus dem 13 Kilometer entfernten Wertheim eine andere Perspektive haben, darf nicht verwundern.

Möglichst rasch wieder „die Kurve kriegen“ muss der FC Grünsfeld, der drei Mal ohne Punkte blieb und mit einem einzigen Treffer in 270 Minuten nicht gerade glänzend dasteht. Jetzt kommt der SV Neunkirchen zum Kräftevergleich, den der FC im Vorjahr mit 3:1-Toren besiegen konnte. Der Gastgeber ist dennoch gewarnt, denn vor zwei Jahren siegten die Gäste in der ersten Runde des Badischen Pokals mit 2:1-Treffern. Das zweite Spitzenspiel des Sonntags führt den VfR Gommersdorf und den TSV Höpfingen zusammen. Das reizvolle Duell des Tabellenersten gegen den Dritten muss Aufschluss darüber geben, wessen Torbilanz mit null Gegentoren sich eintrüben wird. Die Gäste haben mit zwei Treffern und sechs Punkten die optimale Ausbeute, werden sich aber in der Defensive heftiger Angriffe der bisher so überzeugenden Jagsttäler erwehren müssen.

Ein attraktives Stadtderby zwischen Türkspor Mosbach und dem FV Mosbach erwarten die Mosbacher Fußballfreunde nicht ohne Grund. Denn torreich ging es beim Kräftemessen in der Landesliga in den vergangenen Jahren immer zu. Im Vorjahr hatte der FV die Nase vorn, denn er gewann sein Auswärtsspiel mit 3:2-Toren. Aufsteiger FV Reichenbuch will den Schwung des ersten Auswärtserfolgs – 3:2 in Wertheim – in seinem zweiten Heimspiel nutzen, um den SV Eintracht Nassig in die Schranken zu weisen. Kein leichtes Vorhaben, denn das Nassiger Trainerduo Gegenwarth/Kieslich konnte die Nassiger Mannschaft bisher bestens auf die Gegner einstellen und verbuchte mit zwei 1:1-Unentschieden zwei Zähler.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018