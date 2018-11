In erster Hälfte war mehr drin für den TSV

SV Königshofen – TSV TBB 2:1

Königshofen: Maier, Saul, Tiefenbach, Henning, Baumann (67. Inal), Karim, Wagner, Rathmann (85. Michelbach N.), Fell, Schwenkert, Arias (78. Gudelj),

Tauberbischofsheim: Bier, Shynkevich, Rodemers, Kircher, Gimbel (65. Miller), Schrank, Freudenschig D. (54. Stockmeister), Freudenschig L., Schmitt (77. Lotter), Berberich, Seethaler,

Tore: 1:0 (44.) Tiefenbach, 2:0 (60.) Henning, 2:1 (90.+5.) Miller. – Schiedsrichter: Becir Yalcin (Leimen). – Zuschauer: 195.

Die Gastgeber brauchten lange, um in die Partie zu kommen. Stattdessen war Tauberbischofsheim klar spielbestimmend und ließ den Ball fein durch die eigenen Reihen laufen. Folglich kam der Gast auch zu einigen Möglichkeiten, jedoch war SV-Keeper Maier stets auf dem Posten.

Als der Königshofer Torwart schon geschlagen war, musste Tiefenbach in höchster Not den Ball von der Linie schlagen. Kurz danach wurde ein Treffer für Tauberbischofsheim wegen Abseits zurückgepfiffen. Aber auch auf der Gegenseite wurde ein Tor gerade noch von Kircher verhindert. Dann aber doch die Führung für den SV Königshofen, als Kapitän Tiefenbach am schnellsten reagierte und das Spielgerät aus kurzer Distanz zum 1:0 einschoss.

Im zweiten Durchgang präsentieren sich die Messestädter deutlich agiler und nahmen immer mehr das Zepter in die Hand. Jetzt wurden seitens des SVK auch Chancen herausgearbeitet, und der Lohn folgte in der 60. Minute. Einen sehenswerten Spielzug über Rathmann und Wagner schloss Henning trocken zum 2:0 ab. Somit war das Match schon fast gelaufen, auch wenn der Gast zu keiner Zeit aufsteckte.

Jetzt defensiv stärker

Allerdings ließen die Platzherren in der Defensive kaum noch etwas zu und versäumten bei zahlreichen Konter, den dritten Treffer nachzulegen. Die Bemühungen der Kreisstädter wurden erst mit dem Schlusspfiff belohnt, als Miller aus dem Hinterhalt den Ball im Tor zum 2:1 unterbrachte. Unmittelbar danach pfiff der Schiedsrichter das insgesamt faire Spiel ab.

