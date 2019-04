In erster Hälfte zu nervös

Für die Frauen TSG Hoffenheim ist der Traum vom Finale des DFB-Pokals geplatzt. Vor über 2000 Zuschauern musste sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann dem SC Freiburg im Halbfinale mit 0:2 geschlagen geben. Im ersten Durchgang, in dem der TSG die Nervosität anzumerken war, traf Janina Minge zur verdienten Führung (26.), die Giulia Gwinn kurz nach der Pause ausbaute (49.). Im Anschluss drehten die Hoffenheimerinnen zwar auf, blieben aber in der Offensive zu harmlos. „Natürlich ist die Enttäuschung riesengroß“, gab Jürgen Ehrmann zu. „Die Leistung in der ersten Halbzeit war wohl vor allem der Drucksituation geschuldet, im zweiten Durchgang waren wir zielstrebiger. In dieser Saison hat es nicht für das Finale gereicht, aber die Mannschaft ist jung und wird noch mehrere Chancen haben.“ pik

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019