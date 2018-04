Anzeige

Zum Abschluss der „Englischen Woche“, in der es am Mittwoch eine 0:3-Niederlage bei der SG HD-Kirchheim gab, geht der VfR Gommersdorf wieder auf Reisen. Diesmal am Sonntag zum VfB Gartenstadt. Das Spiel wird um 15 Uhr angepfiffen. Der VfB, ganz am nordöstlichen Stadtrand von Mannheim gelegen, ist wie die Jagsttäler auch Aufsteiger. Aber anders wie der VfR Gommersdorf steh er im Mittelfeld der Tabelle und hat noch die Hoffnung, nicht gleich wieder absteigen zu müssen.

Doch ganz gerettet sind die Gartenstäder noch nicht, denn der erste Abstiegsplatz ist nur sechs Punkte entfernt. Der VfB hat in 22 Spielen 27 Punkte nach sieben Siegen und sechs Unentschieden erkämpft. Das Hinspiel endete 2:2. Dabei glich der VfR Gommersdorf in den letzten Minuten einen 0:2-Rückstand noch aus. Gartenstadt hatte das Spiel damals mit acht Mann beendet, weil die Disziplin zu wünschen übrig ließ.

Nohe folgt auf Hogen Beim VfR Gommersdorf setzt man bei der Trainerwahl für die erste Mannschaft weiter auf Erfahrung. Mit Thomas Nohe wurde ein neuer Trainer ab 1. Juli verpflichtet. Nohe hat einige Jahre den TSV Rosenberg trainiert, sowie seinen Heimatverein TSV Höpfingen. Er hat viele Erfahrungen in der Landesliga Odenwald gesammelt und kann die jetzt im Jagsttal einbringen und ausbauen. eb

Sang- und klanglos verloren

Am Mittwoch, im Spiel bei der abstiegsbedrohten SG HD-Kirchheim, unterlag der VfR Gommersdorf sang- und klanglos mit 0:3. VfR-Trainer Peter Hogen war doch etwas angesäuert: „Wir haben keine gute Leistung gezeigt. Nach dem frühen Rückstand durch einen unberechtigten Foulelfmeter haben wir durch schlechtes Zweikampfverhalten den Gegner stark gemacht. Nach der Roten Karte gegen Torben Götz und der zweiten Roten Karte gegen Jan Conrad war das Spiel entschieden. Der Schiedsrichter hat unsere schwache Leistung noch übertroffen“.