In einem packenden Spitzenduell musste sich in der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim die SG Welzbachtal am vorigen Sonntag nach furiosem Beginn erst kurz vor Schluss dem Tabellenführer TSV Gerchsheim beugen. Nun steht am Samstag mit der SG Reicholzheim/Dörlesberg ein weiterer Aufstiegsaspirant vor der Tür. Sollten die Platzherren eine ähnlich starke Leistung zeigen und die beste Abwehr der Liga permanent unter Druck setzen können, wäre zumindest ein Punktgewinn keine Überraschung. Gerade vor heimischem Publikum könnten die hierfür notwendigen Kräfte freigesetzt werden. Das Spiel in Werbach beginnt am morgigen Samstag um 15.30 Uhr – Hinspiel: 1:0.

Eine knappe Niederlage setzte es für die SG Kembach/Höhefeld beim wiedererstarkten TSV Assamstadt II, was die Abstiegsgefahr wieder akut werden ließ. Gerade jetzt kommt mit dem FC Eichel eine Mannschaft, die zurzeit mit zwei Siegen in Folge auf einer kleinen Erfolgswelle reitet und diese auch im Derby fortsetzen möchte. Sollten die Hausherren all ihre Kampfkraft mobilisieren können und die Fans sie lautstark unterstützen, wäre sogar ein Dreier nicht unrealistisch. – Hinspiel: 1:3.

Torjäger der Kreisklasse A TBB 28 Tore: Julian Fischer (Gerchsheim): 23 Tore: Joachim Gattenhof (Reicholzheim/Dörlesberg). 18 Tore: Jan Birkholz (SG Welzbachtal). 15 Tore: Adrian-Tamas Farcau (Pülfringen). 14 Tore: Patrick Knüll (Pülfringen); Ivo Seubert (Gerchsheim). 13 Tore: Andre Gomes (Eichel.).

Der VfB Boxberg/Wölchingen befindet sich zwar im gesicherten Mittelfeld, doch sind seine Leistungen eher schwankend. So folgte auf einen Sieg gegen Assamstadt II nun eine, wenn auch unglückliche Niederlage in Eichel. Die Nagelprobe dürfte das kommende Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Tabellenführer TSV Gerchsheim und dessen grandiosen Offensivkräften sein. Mitentscheidend wird sein, ob der kürzlich verletzt ausgeschiedene Top-Torjäger Julian Fischer wieder fit ist. Für die Gastgeber gilt: alle Konzentration auf die Abwehrarbeit legen und vorne versuchen ein Tor zu erzielen. – Hinspiel: 0:2.