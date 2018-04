In Karlsruhe unter Druck

Anzeige

„Jetzt haben wir nur noch Endspiele.“ So blickt Dr. Thomas Ulmer, Präsident der Spvgg. Neckarelz, auf die kommenden Wochen. Dabei wartet auf „seine“ Mannschaft bereits am morgigen Samstag das erste „Endspiel“ um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. Denn dann gastiert die Spielvereinigung um 16 Uhr beim punktgleichen FC Español Karlsruhe.

Die Gastgeber haben in der Rückrunde bisher schon drei Siege eingefahren und belegen in der Rückrundentabelle den zehnten Platz. Hingegen steht die Spvgg. Neckarelz in der Rückrundentabelle mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Auch deshalb darf sich die Spielvereinigung Neckarelz in Karlsruhe eigentlich keinen weiteren Patzer erlauben. pati