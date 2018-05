Info-Abend zum Thema „Passwesen“

Anzeige

Der Bezirk Hohenlohe und der Württembergische Fußballverband (WFV) veranstalten einen bezirksübergreifenden Infoabend zum Thema „Passwesen / Infos zum Thema Spielberechtigung“, der am am 13. Juni um 18 Uhr im Vereinsheim des TSV Goldbach stattfindet. Der WFV-Infabend soll allen Vereinsführungskräften Grundlagen vermitteln, die es bei der Beantragung einer Spielberechtigung sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich zu beachten gilt. Dabei wird unter anderem auf die aktuellen Regelungen und Statuten in der Spiel- und Jugendordnung zu den Themen erstmalige Spielerlaubnis, Vereinswechsel sowie Gast-, Zweit- und Sonderspielrechte eingegangen. Außerdem werden Hilfestellungen im Umgang mit dem Onlinesystem „DFBnet Pass Online“ gegeben. Praxisnahe Beispiele der Referenten und eine abschließende Fragerunde, in der auf konkrete Problemstellungen der Teilnehmer beziehungsweise Vereine eingegangen wird, runden die Veranstaltung ab. Anmeldung unter: DFBnet Veranstaltungkalender (Bereich: Kurzschulungen). lk