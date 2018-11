Nachdem in der Kreisklasse C Tauberbischofsheim, Staffel 2, die Partie zwischen dem TSV Kreuzwertheim II und der TSG Impfingen kurzfristig auf den 17. März verlegt wurde, stehen in den beiden untersten Ligen des Fußballkreises am Wochenende insgesamt nur vier Partien auf dem Programm. Während sich in der zweiten Staffel an der Tabellenspitze nichts tun wird, sind in der ersten Staffel zumindest drei Mannschaften der Spitzengruppe im Einsatz. Dabei stehen sowohl die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II (zu Hause gegen den Tabellendritten SpG Gerchsheim II/Unteraltertheim) als auch die SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II (gegen den SV Distelhausen II) vor Heimsiegen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018