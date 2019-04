Intakte Mannschaft liefert dem Tabellenzweiten unerwartet heißen Tanz

FV Lauda – SV Sandhausen II 2:4

Lauda: Moschüring, Neckermann (85. Hofmann), Kaplan, Lotter, Baumann, Jurjevic, Ilic, Schädle, Heizmann, Hehn (61. Greß), Gerberich.-

Sandhausen: Kristof, Gückschalt, Barbir, Schilling, Sailer (83. Schilling), Nalbantis (90.+3, Yahaya), Güzelcoban, Politakis (67. Massoth), Zimmermann, Hauk, Dahlke.-

Tore: 0:1, 0:2 (12., 15.) Dahlke, 1:2 (38.) Jurjevic, 1:3 (39.) Sailer, 2:3 (49.) Jurjevic, 2:4 (90.+4) Güzelcoban. – Schiedsrichter: Philipp Becker (Mannheim).– Zuschauer: 155.

Eine unsägliche, nur mit Daten gefütterte Software namens „textengine“ generierte auf „fussball.de“ einen Spielbericht über einen angeblich „souveränen“ Sieg der U23 des Zweitligisten SV Sandhausen beim FV Lauda. Tatsächlich schrammte der Außenseiter nur knapp an einer faustdicken Überraschung vorbei. Hätte Tolga Kaplan in der Drangperiode des FV in der 70. Minute seinen spektakulären Fallrückzieher ins Netz und nicht an das Torgebälk gesetzt, hätte der Gastgeber mit dem verdienten 3:3 weiteren Rückenwind bekommen, denn: In den zweiten 45 Minuten fand ein SV Sandhausen so gut wie nicht mehr statt. „Unglaublich ist das“ entfuhr es dem besorgten SV-Trainer Kristjan Gilbo in der 85. Minute nach dem zweiten Lattenkracher bei einem 17-Meter-Freistoß von Goran Jurjevic. Nicht unbedingt herausgespielt waren die beiden SV-Treffer von Jan Dahlke, der in der 12. Minute genau richtig stand, als er einen Querschläger per Kopf zum 1:0 einnicken und drei Minuten später einen Abpraller zum 2:0 einschieben konnte. Ein überlegtes Zusammenspiel von Florian Hehn, Marcel Baumann und Goran Jurjevic brachte den 2:1-Anschlusstreffer in der 38. Minute, doch postwendend stellte Benjamin Sailer mit dem 3:1-Treffer den alten Abstand wieder her. Nach einem Eckball schoss Goran Jurjevic kurz nach dem Wechsel den verdienten 3:2-Anschluss; das Signal zur Aufholjagd, die jedoch nicht belohnt wurde. Bei dem einzigen gefährlichen Konter der Gäste vereitelte Marc Moschüring mit zwei Glanzparaden ein weiteres Tor der Gäste. Kurz vor Schluss besorgte Mehmet in der Nachspielzeit noch den schmeichelhaften 4:2-Endstand für den Tabellenzweiten.

FV-Trainer Marcel Baumann: „Ich bin richtig zufrieden. Die Zuschauer haben eine intakte Mannschaft gesehen, auch wenn wir momentan personell aus dem letzten Loch pfeifen.“ ferö

