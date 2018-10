Ist Anadolu überhaupt zu stoppen

Beim SV Anadolu Lauda läuft’s prima. Dieses Mal muss der Tabellenführer auswärts bei der SpG Bobstadt/Assamstadt III ran. Die mussten am vergangenen Wochenende nach einer ereignislosen ersten Hälfte noch eine herbe 1:4-Niederlage hinnehmen. Gegen den Spitzenreiter dürfte es am kommenden Sonntag nicht einfacher werden. Dennoch könnte es ein spannendes Spiel werden.

Die TSG Impfingen konnte am vergangenen Wochenende den 0:3-Rückstand gegen Anadolu Lauda trotz eines Doppelpacks von Max Weiske nicht mehr aufholen. Gegen die SpG Boxtal II/Mondfeld wollen die Gastgeber wohl selbst früh für klare Verhältnisse sorgen, um den zu erwartenden und erhofften Sieg nicht unnötig zu gefährden.

Vom Glück verlassen und in Teilen auch noch vom Pech bestraft, dümpelte die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört durch den Ligastart. Vergangene Woche klappte es endlich wieder und gegen den Tabellenletzten am kommenden Spieltag stehen die Chancen auf einen erneuten Sieg vermeintlich gut. Die SpG Wittighausen/Zimmern II entschied jedoch ihre letzte Partie deutlich für sich und zeigte, dass sie trotz der langen Punkteflaute immer noch für einen Sieg gut ist. Für beide Seiten wird es kein einfacher Spieltag.

Für den SV Schönfeld geht es auf heimischem Rasen nun gegen den FC Hundheim/Steinbach II. Der Aufsteiger liegt nach sieben Spielen und lediglich vier Punkten auf dem vorletzten Platz. Gegen die offensivstarken Schönfelder scheint deshalb schon eine Punkteteilung utopisch.

Sowohl die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II als auch die SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen erzielten am achten Spieltag kein Tor und ließen so wichtige Punkte liegen. Diese Woche geht hoffentlich nicht erneut so torlos für beide Mannshaften aus. Beide Teams werden wohl auf Sieg spielen.

Der FV Brehmbachtal II empfängt am Sonntag den VfR Uissigheim/Gamburg II. Sollten es den Gastgeber gelingenm den torgefährlichen Andre Göbel (10 Treffer) aus dem Spiel zu nehmen, sind ihnen durchaus Chancen einzuräumen.

Der SV Uiffingen hat am kommenden Spieltag spielfrei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018