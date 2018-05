Ist der VfR Zünglein an der Waage?

Anzeige

Schon wie vergangene Wochenende kann der VfR Gommersdorf im Spiel der Verbandsliga Baden gegen den TuS Bilfingen am Donnerstag (17 Uhr) das Zünglein an der Waage spielen. Der TuS hat 35 Punkte und kann, wenn alles Negative auf die „Grünen-Weißen“ einbricht, noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Anfang April gewannen die Bilfinger überraschend mit 3:1 beim FC Friedrichstal. Seit dem aber wechseln sich beim TuS in schöner Regelmäßigkeit Sieg mit Niederlage ab. Zu Hause gewannen sie seitdem jedes Spiel und auswärts verloren sie jedes. VfR-Spielführer Markus Gärtner hat muskuläre Probleme, musste in Kirrlach ausgewechselt werden. Ob er zum Einsatz kommt, entscheidet sich kurz davor. Hinter den Einsätzen von Conrad und Scheifler steht noch ein Fragezeichen. eub