Jana Beuschlein aus Dietenhan schießt ihre ersten Bundesliga-Tore

Mit einem deutlichen 4:0 (1:0) gegen den SC Sand beendete die TSG Hoffenheim die Hinrunde in der Frauen-Bundesliga. Beim Derby-Sieg sorgte Jana Beuschlein (12.) für die Führung, nach der Pause erhöhten Anne Fühner (60.) und Maximiliane Rall (63.) per Doppelschlag. Beuschlein aus Dietenhan bei Wertheim. traf mit ihrem zweiten Bundesliga-Treffer (75.) zum Endstand.

Nur zweieinhalb Wochen nach dem Aufeinandertreffen im Achtelfinale des DFB-Pokals reiste der SC Sand zum Liga-Duell ins Dietmar-Hopp-Stadion. Jana Beuschlein begann statt Nicole Billa im Angriff, Isabella Hartig ersetzte Lena Lattwein im zentralen Mittelfeld. Für Tabea Waßmuth rückte Anne Fühner in die Anfangsformation. Maximiliane Rall begann auf der rechten Außenbahn, Fühner auf der linken. Schon in der Anfangsphase zeigte sich, mit welchem Plan der SC Sand in den Kraichgau gereist war.

Lauern auf Konter

Die Gäste versuchten, die TSG mit einer kompakten Defensive am Toreschießen zu hindern und setzten ihrerseits auf Konter. Das Ehrmann-Team hatte so aber nicht nur mehr Ballbesitz, sondern kam schon früh zu ersten Chancen. Vor heimischer Kulisse brachte Jana Beuschlein die TSG mit ihrem ersten Bundesliga-Treffer in Führung. Anschließend hielt der SC Sand weiter an seinem Plan fest, die TSG fand hingegen seltener den Weg bis in die Gefahrenzone.

Mit deutlich mehr Schwung kam der SC Sand aus der Halbzeit, sodass nach einem zähen ersten Durchgang endlich mehr Feuer entfachte. Doch die Gäste blieben in der Offensive ungefährlich und besser machte es nach einer Stunde die TSG, die mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte. Zwar mühte sich der Sport-Club, nochmal heranzukommen, doch die Mannschaft von Trainer Ehrmann nutzte ihre Chancen eiskalt und erhöhte sogar auf 4:0.

