Je ein „Dreier“ für die besten Sechs

TSV Mudau – FC Donebach 3:0

Einen verhaltenen Beginn nahm das Laurentiusmarkt-Derby. Erst nach 20 Minuten gab es die erste Torgelegenheit, doch Hoffmanns Distanzschuss landete am Pfosten des FCD-Gehäuses. Eine Minute danach fiel die Führung für den TSV, als Geier nach schöner Vorarbeit von Sigmund überlegt ins lange Eck einschob. Auch in der Folge blieb der TSV am Drücker, Sigmunds Kopfball prallte vom Pfosten ins Feld zurück (27.), und Dambach verfehlte per Kopf das Tor nur knapp (30.). Erst kurz vor der Pause kam Donebach zu seinen ersten Einschussmöglichkeiten, der stets gut disponierte TSV-Keeper Trautmann hielt die Pausenführung aber fest. Nach dem Wechsel entwickelte der FCD mehr Druck, aber nach einer Stunde gewannen die Einheimischen die Kontrolle über das Spiel zurück, dennoch dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Dambach mit seinem Treffer zum 2:0 die Weichen auf Derbysieg stellte. Hoffmann blieb es in der 87. Minute vorbehalten, einen Konter mit einem überlegten Schuss zum 3:0-Endstand abzuschließen und der TSV-Anhängerschaft einen vergnüglichen Laurentiusmarkt-Abend zu bescheren.

TSV Rosenberg – Heidersbach 1:0

Der TSV war von Anfang an hellwach, und F. Rechner erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0 für die „Grün-Weißen“. Danach kam der Gast zwar besser ins Spiel, die aktivere Mannschaft war jedoch der TSV, F. Rechner war dabei auffälligster Akteur auf dem Platz. Der Gast kam nur einmal gefährlich vor das Tor der einheimischen, bei B. Krauth war jedoch Endstation. In der Pause wechselte der TSV verletzungsbedingt zwei Spieler aus, und mit C. Meier und J. Brunn wurden die Positionen 1:1 getauscht. Das Spiel war in der zweiten Hälfte ausgeglichen, die richtigen Torchancen mit Pfosten und Lattenschuss verzeichnete jedoch der TSV. Die letzte gefährliche Aktion hatte Heidersbach durch P. Rhein, die Chance brachte aber nichts Zählbares.

Osterburken II – TSV Buchen 0:3

Im dritten Spiel in Folge stellte sich mit dem TSV Buchen ein weiterer Landesliga-Absteiger an der Kirnau vor. Mit dem ersten Spielzug (3.) gelang den Gästen bereits die Führung. Die Buchener waren das bessere Team und kamen zu guten Chancen, während die Römerstädte nur vereinzelt vor das Gästetor kamen. Nach einer gelungenen Kombination gelang Buchen (28.) das 2:0. Nach dem Wechsel ließen es beide Klubs etwas ruhiger angehen, und es dauerte bis zur 81. Minute, ehe der Gast auf 3:0 erhöhte.

Höpfingen II - Sennf./Roigh. 0:6

Die spielstarken Gäste verzeichneten nach 15 Minuten die erste Chance. Auch in der Folge waren es die Gäste, die hauptsächlich nach Standardsituationen Gefahr versprühten. Der TSV kam in der ersten Hälfte nur durch Konter zu gefährlichen Situationen. Die zweite Hälfte startete mit einem Doppelschlag des VfB, der durch Tore in der 47. und 51. Minute mit 2:0 in Führung ging. Danach verpasste der TSV trotz guter Chancen den Anschlusstreffer. Besser machte es Gästeakteur Karrer, der in der 71. Minute mit seinem dritten Treffer auf 3:0 erhöhte. Danach ergab sich der TSV seinem Schicksal und der VfB erhöhte mit drei weiteren Toren auf 6:0.

FC Schloßau – FC Schweinberg 3:0

Es entwickelte sich von Beginn an ein Spiel, das von der defensiven Ordnung geprägt war. Gepflegter Kombinationsfußball blieb zwar Mangelware, trotzdem hatten beide Teams ihre Chancen. Letztlich konnten sich beide Mannschaften bei ihren gut aufspielenden Torleuten – Keller bei der Heimmannschaft und Baumann beim FC Schweinberg – bedanken, dass es zur Pause 0:0 stand. Nach dem Wechsel war das Spiel zunächst zerfahren. In diese Phase hatte die Heimmannschaft mehrere Konterchancen, bei denen sich P. Ihrig mehrfach mustergültig auf der rechten Seite durchsetzte und Schäfer in der 63. und 70. Minute zum 1:0, beziehungsweise 2:0 auflegte. Den Schlusspunkt setzte Brech in der 83. Minute, als er den Gästetorwart umspielte und zum 3:0 einschob.

Spvgg Hainstadt – SV Seckach 3:0

Die Heimmannschaft ließ sich nicht lange bitten und eröffnete die Partie mit B. Schüsslers Fernschuss. Gegen die massiv verteidigende Fünferkette der Gäste entwickelte sich ein permanentes Anrennen der Hausherrn. Nach brillanter Vorarbeit von Eliwelton erzielte in der 13. Minute M. Müller das längst fällige 1:0. Hainstadt erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. Eliwelton und Geier vergaben aber leichtfertig. Schrecksekunde in der 30. Minute, als ein Gästestürmer frei vor Münch auftauchte und denkbar knapp am Gehäuse vorbeischob. Nach einem schulbuchmäßigen Kopfball wuchtete Spielertrainer Kilitschawyj das „Runde ins Eckige“. Nach der Halbzeit bemühte sich der SV Seckach um den Anschlusstreffer, aber die stabile stehende Abwehr um Geier und Hinner ließ nichts anbrennen. Unter Applaus wurde in der 54. Minute Lokalmatador F. Buschmann eingewechselt. Ein öffnender Pass wiederum von Schüßler, aber Senft verzieht knapp am langen Pfosten. In der 73. Minute gab es eine Chance für Seckach, welche durchaus zum Anschluss hätte führen können, aber Münch pariert bravourös. In der 77. Minute gab es dann die Entscheidung nach altbewährtem Muster: perfekt getimte Ecke von Schüssler, Tor durch „Kopfballungeheuer“ und Spielführer N. Kappel. T. Guthmann hatte noch das 4:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am guten Seckacher Torwart Martin Ganske, der eigentlich Feldspieler ist.

Götzing./Eberst.– Waldhausen 6:0

Einen besseren Start konnten sich die Zuschauer der Heimelf nicht wünschen: Nach drei Minuten erzielte A. Häfner die Führung. Es entwickelte sich ein Spiel, bei dem der TSV/VfL das Geschehen bestimmte. Die Gäste hatten zweimal nach einem Eckball ihre besten Offensivaktionen. Nach 30 Minuten zeigte der Schiedsrichter auf den ominösen Punkt, vorausgegangen war ein Handspiel von Waldhausen. P. Frey verwandelte sicher zur 2:0-Führung. In der zweiten Hälfte freute sich A. Häfner in der 68. Minute zum zweiten Mal mit seinen Teamkameraden über einen Treffer von sich. Die letzte Hoffnung der Gäste war nun gebrochen. Einen guten Griff machte Trainer M. Polk mit der Einwechselung von L. Neureuther. Nur wenige Sekunden danach (80.) drosch er den Ball von der Strafraumgrenze unter die Latte zum 4:0. Noch deutlicher wurde es fünf Minuten später. F. Holderbach, der sich zusätzlich noch drei Assistpunkteverdiente, erhöhe auf 5:0. Zu guter Letzt durfte sich auch S. Vasko in die Torschützenliste eintragen. Ihm blieb es vorbehalten das 6:0 zu erzielen.

Hettingen – Erfeld/Gerichtst. 3:2

In einer ereignisreichen ersten Hälfte gab Penner für den FC den ersten Warnschuss ab, der Außenpfosten verhinderte aber die frühe Führung. Nur kurze Zeit später tauchte Kohler für die SG alleine vor Klopf auf, doch der FC-Keeper parierte bravourös. Nach 18 Minuten setzte sich Reimann gegen vier Gäste Akteure durch und schoss trocken zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später tauchte erneut ein Gästespieler alleine vor Klopf auf, aber wiederum entschärfte der Keeper mit einer Glanzparade dessen Kopfball. Direkt danach war plötzlich Reimann alleine vor dem Gäste Torwart. Er machte es besser und stellte auf 2:0. Nach einer halben Stunde erzielte Reimann mit seinem Hattrick das 3:0 für die Heimmannschaft. Kurz vor der Pause machte der FC das Spiel wieder spannend - ein Abwehrspieler parierte nach Art eines Torhüters einen Gästeschuss, und bekam daraufhin die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kohler sicher zum 1:3. Die Gäste bestimmtem, bedingt durch ihre Überzahl, dass Spielgeschehen in Durchgang zwei. D. Horn erzielte vier Minuten vor Spielende das 2:3.

Hardh./Bretz. - Gommersd. II 0:1

Die spielerische Überlegenheit der Gommersdorfer Landesliga-Reserve glichen die Einheimischen mit Kampfgeist aus. Das Tor der Tages erzielte Fabian Zürn in der 24. Minute, als er mit einem langen Ball den Torwart überraschte. Hardheim/Bretzingen bemühte sich nach dem Wechsel zwar um den Ausgleich, doch blieben die Offensivaktionen meist ungefährlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018