Jens Härtel neuer Cheftrainer

Drittligist F.C. Hansa Rostock hat am Mittwochabend in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat Jens Härtel als neuen Chef-Trainer verpflichtet. Der 49-jährige Fußball-Lehrer hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben: „Ich freue mich, nun wieder loslegen und anpacken zu können. Als Kind des Ostens habe ich zum F.C. Hansa natürlich ein besonderes Verhältnis und kenne die Atmosphäre im Ostseestadion schon aus meiner Zeit als aktiver Spieler und später dann natürlich auch als Trainer“ Im November 2018 wurde Härtel vom 1. FCM freigestellt. Sein formal noch bis zum Saisonende laufender Vertrag wurde mit dem Engagement in Rostock nun offiziell aufgelöst.

„Jens Härtel ist genau der Trainer-Typ, der zu unserem Anforderungsprofil passt: ein sehr ehrgeiziger, fleißiger und akribischer Arbeiter, der durch seine langjährige Trainertätigkeit eine Menge Erfahrungen mitbringt und vor allem das Drittligageschäft genau kennt. Mit seiner Fußballphilosophie ist er in der Vergangenheit nicht nur mit dem 1. FC Magdeburg erfolgreich gewesen, sondern hat auch in seinen vorherigen Trainerstationen überzeugen können und gezeigt, dass er aus den vorhandenen Ressourcen das Maximale herausholen kann“, so Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport beim F.C. Hansa Rostock, zur Verpflichtung Härtels. pati

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019