„Jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen“

Der FV Lauda tritt heute um 15.30 Uhr in der Verbandsliga Nordbaden bei der Sportgemeinschaft Heidelberg-Kirchheim an; einem Mehrspartenverein mit den Fußballern als Heidelberger Aushängeschild. Der Anreiz für die Taubertäler, endlich mal wieder in Kirchheim einen Dreier einzuholen, ist groß, denn in Kirchheim gewann der FV Lauda zuletzt vor 17 Jahren in der Oberliga. Die Bilanz im Direktvergleich ist dagegen für den FV mit acht Siegen, sechs Unentschieden und vier Niederlagen positiv. Doch zuletzt verlor der FV in der Abstiegssaison 2016/17 in Kirchheim glatt mit 0:4-Toren. Kirchheims Trainer Matthias Kröninger kickte von 2004 bis 2006 in der Oberliga für den FV Lauda. Während die Taubertäler aus drei Partien einen Punkt ergattern konnten, stehen die Kirchheimer mit drei Niederlagen und 3:9-Toren schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Ein Heimsieg käme der SG gerade zur rechten Zeit, um einen kompletten Fehlstart in die Runde abzuwenden. Beim FV ist den Spielern und dem Trainer-Team bewusst, dass im letzten Heimspiel in keiner Phase an die zuvor gezeigten Leistungen angeknüpft werden konnte, wie Co-Trainer Dominik Gerberich feststellte: „Uns sind immer wieder gravierende Fehler im Spielaufbau unterlaufen, die einen sicheren Spielfluss nicht zuließen. Dadurch konnten wir die zuletzt gezeigte Defensivstärke unserer Mannschaft nicht wieder auf den Platz bringen.“ Cheftrainer Marcel Baumann betonte, dass „gerade bei Spielen unter der Woche die geistige Frische noch mehr als sonst zählt. Letztendlich sind auch fast alle Tore an diesem Abend auf die fehlende Handlungsschnelligkeit zurückzuführen.“ Baumann warnt aber davor, alles jetzt schlecht zu reden und zu hinterfragen. Doch nun müsse jedem Spieler klar geworden sein, dass es nur mit einer hundertprozentigen Einstellung gelingen kann, in dieser Liga Punkte zu holen. Keineswegs überbewerten sollte man die Aussagekraft der Tabelle, in der Lauda und Kirchheim aktuell die Plätze 17 und 18 belegen. Insgesamt ist die Stimmung im FV-Lager nach der 1:5-Niederlage gegen Zuzenhausen leicht getrübt, aber Marcel Baumann lässt sich die Zuversicht und Vorfreude auf das heutige Spiel und die kommenden Aufgaben nicht verderben: „Wir haben in den ersten Partien gezeigt, dass wir mithalten können; jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse aus den Spielen zu ziehen und eine Reaktion zu zeigen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018