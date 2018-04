Jetzt hilft eigentlich nur noch ein Wunder

Anzeige

Die Spiele heute Abend

Sieben Begegnungen des 19. Spieltages werden heute um 19 Uhr nachgeholt. Dabei ist auch die SGM Taubertal/Röttingen wieder im Einsatz. Zu Gast ist der Tabellenfünfte Tura Untermünkheim.

„Die haben mit Edwin Wilhelm und Anil Öztürk zwei Spieler, die zusammen schon 23 Tore erzielt haben“, sagt Trainer Joe Strauß-Brix. Das sind zwei Tore mehr als die gesamte SGM-Mannschaft erzielt hat. Er weiß also, was auf seine Elf zukommt.

Spitzenreiter SSV Gaisbach spielt gegen die zuletzt zwei Mal siegreiche SGM Niedernhall/Weißbach, der Dritte Obersontheim hat es mit dem TSV Neuenstein zu tun. Die auf Rang vier zurückgefallene SG Sindringen/Ernsbach empfängt den TSV Michelfeld. Die weiteren Partien lauten TSV Dünsbach – Spfr. Bühlerzell, TSG Kirchberg/Jagst – VfR Altenmünster und SV Mulfingen – TSV Hessental.

Die Spiele am Sonntag

TSV Dünsbach – SGM Taubertal/Röttingen (Vorrunde 0:1): Die Heimniederlage gegen Michelfeld war wohl das Aus, was die Hoffnungen auf den Klassenerhalt für die SGM Taubertal/Röttingen angeht. „Da ich realistisch bin, befürchte ich, dass dies die letzte Chance war“, räumt SGM-Coach Strauß-Brix ein. „Wir haben ordentlich mitgespielt, aber es reicht leider nicht dafür aus, eine Serie zu starten, die uns nochmals dem Relegationsplatz näher bringen würde.“ In Dünsbach ist schwer zu gewinnen. „Die sind zu Hause unangenehm und haben mit Frederik Heynold einen Torjäger, der Spiele entscheiden kann. Dünsbach ist eine Mannschaft, die sehr viele Tore erzielen, aber auch sehr viele Gegentore kassieren kann. Selbstverständlich werden wir bis zum Schluss alles versuchen“, sagt Strauß-Brix. „Es ist im Moment natürlich nicht einfach, trotz der schlechten Ausgangsposition eine gute Stimmung zu erhalten.“ Vielleicht aber geht doch was für die SGM, denn Dünsbach hat seit neun Spielen nicht mehr gewonnen.

SV Mulfingen – TSV Braunsbach (Vorrunde 3:1): Das war ein Rückfall in alte Zeiten für den SV Mulfingen. Die Zwei-Tore-Führung wurde kurz vor dem Ende beim Abstiegskandidaten in Kirchberg/Jagst durch ein Eigentor zunichte gemacht. Nun geht es erneut gegen ein Team, das gegen den Abstieg kämpft. Braunsbach kassierte zuletzt drei Niederlagen, bekam gegen Hessentals Torjäger Radzik überhaupt nicht in den Griff. Es könnte noch einmal eng für Braunsbach werden.

SSV Gaisbach – TSG Kirchberg/Jagst (Vorrunde 4:1): Erster gegen Vorletzter – Titelfavorit gegen Aufsteiger. Die Karten sind also klar verteilt, und nur ein Gaisbacher Sieg kann das Resultat sein. Der stärkste Angriff (67 Tore) trifft auf die schlechteste Abwehr (54 Gegentore). Gaisbach kann also einen weiteren Schritt Richtung Landesliga machen.

SV Wachbach – TSV Michelfeld (Vorrunde 2:0): In Neuenstein hat der SV Wachbach zuletzt spielerisch überzeugen können und die Lücken in Reihen der Gastgeber gut bespielt. „Leider verpassten wir es, frühzeitig den Sack zu zumachen. Deshalb mussten wir bis zum Ende aufpassen“, so das Fazit von SV-Trainer Arben Kaludra. Wachbach profitierte von der Niederlage der SG Sindringen/Ernsbach und schob sich wieder auf Platz zwei vor. Kaludra hofft, dass sich die Kadersituation gegen Michelfeld wieder etwas entspannt: „Gegen Neuenstein mussten wir gleich fünf potenzielle Innenverteidiger ersetzen. Zumindest Kaufmann wird nun wieder in den Kader zurückkehren. Dass wir trotzdem erfolgreich spielen, spricht für die Qualität unseres Kaders.“ Mit Michelfeld kommt nun ein Team, das noch Sorgen hat. Der Sieg in Tauberrettersheim hat die Lage ein wenig entspannt, mehr aber auch nicht. Wachbach will sich die Chance auf Platz zwei natürlich nicht nehmen lassen und darum kämpfen. „Wenn wir gegen Michelfeld die nötige Aggressivität und Robustheit auf den Platz bringen, dann stehen unsere Siegchancen nicht schlecht“ so der SV-Coach. „. . . vorausgesetzt, wir verwerten die Chancen, die wir uns erspielen.“

VfR Altenmünster – TSV Neuenstein (Vorrunde 1:0): Keine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte hat so viele Niederlagen wie der VfR Altenmünster (29). Elf sind es an der Zahl, und in Untermünkheim war es die fünfte in Serie. Es war allerdings viel Pech dabei, denn in Untermünkheim fiel das entscheidende Tor in der Nachspielzeit. Neuenstein liegt nur einen Punkt hinter dem VfR, beide werden mit dem Abstieg wohl nichts zu tun haben und könnten sich mit einem Dreier weiter Luft verschaffen.

Spfr. Bühlerzell – Tura Untermünkheim (Vorrunde 0:2): Das Derby in Obersontheim ging für Bühlerzell klar verloren. Es bleibt bei Rang sechs, nach oben und unten geht praktisch nichts mehr. Auch für Untermünkheim dürfte der Zug nach oben abgefahren sein – und zwar ohne den Tura, der bereits acht Punkte hinter Rang zwei zurückliegt. Bühlerzell ist seit fünf Spielen ohne Sieg, Untermünkheim gewann keines seiner letzten fünf Auswärtsspiele. Geibt es also ein typisches Remisspiel?

SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Obersontheim (Vorrunde 1:6): Der Derby-Sieg in Sindringen tat der SGM Niedernhall/Weißbach mehr als gut. Man hat das eigene Selbstvertrauen gestärkt und sich außerdem Luft im Abstiegskampf verschafft. Mit dem TSV Obersontheim steht aber schon ein weiteres großes Kaliber als Gegner bereit. Die Gäste peilen Platz zwei an und dürfen sich keinen Patzer mehr erlauben. So leicht wie in der Vorrunde dürfte es diesmal aber nicht für Obersontheim werden.

TSV Hessental – SG Sindringen/Ernsbach (Vorrunde 1:4): Für den TSV Hessental ist die Saison bislang ganz ordentlich verlaufen: Man hat keinerlei Sorgen um den Klassenerhalt. Anders sieht es dagegen bei der SG aus. Die Heimniederlage im Derby gegen Niedernhall/Weißbach könnte nämlich Folgen haben. Dies gilt es schnell abzuhaken. Hessental ist seit vier Spielen ohne Niederlage und gut gewappnet für das Spiel gegen ein Spitzenteam.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018