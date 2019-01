Jugend und AH spielen an einem Tag

Noch einmal steht Höpfingens Sporthalle ganz im Zeichen von Hallenfußball, den am kommenden Samstag die Jugendabteilung und die Fußball-AH des TSV Höpfingen gemeinsam präsentieren. So erfährt das Bernhard-Hauk-Gedächtnis-Turnier und Spielfest von 12 Uhr bis 15 Uhr eine Fortsetzung mit dem Spielfest von F-Junioren-Mannschaften, und ab 16 Uhr kämpfen AH-Teams beim 16. Emil-Schell-Gedächtnis-Turnier um den von Erika Schell gestifteten Wanderpokal. Am Start sind beim F-Junioren-Spielfest Eintracht Walldürn I und II,TV Hardheim I und II, TSV Mudau, SV Gerichtstetten, JSG Brehmbachtal sowie TSV Höpfingen I und II.

Beim AH-Turnier kämpfen acht Teams in zwei Gruppen zunächst um den Einzug in die Halbfinalbegegnungen: In Gruppe A Titelverteidiger FC Grünsfeld, SV Großeicholzheim, „Spvgg. Zommegwörfeld“(Team von Spielern verschiedener Vereine) und FSV Walldürn, in der Gruppe B Eintracht Walldürn, FC Schweinberg, SV Wettersdorf/Glashofen und der gastgebende TSV Höpfingen.

Das Endspiel wird gegen 19.30 Uhr ausgetragen, es folgen im Foyer der Sporthalle die Siegerehrung sowie die „Fußballer- und Fans-Feier“. ro

