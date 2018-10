Junior-Coach werden

Bis zum 19. Oktober können Schulen Teilnehmer für die beiden zentralen Junior-Coach Lehrgänge des Badischen Fußballverbandes melden. Je ein Lehrgang für Mädchen und Jungen ab 15 Jahren startet im Februar 2019. Die beiden zweiteiligen Lehrgänge sind für Schüler der Einstieg in die Trainertätigkeit.

Zu ihren fußballerischen Fähigkeiten erhalten sie Kenntnisse für die Planung und Organisation von Trainingseinheiten und pädagogische Hinweise. Zum Abschluss wenden Sie das Gelernte in einer Übungseinheit mit Grundschulkindern direkt an. Das war für Teilnehmerin Jessica Ferreira „eine schöne Erfahrung.“ Die Junior-Coach-Ausbildung hält sie für eine gute Möglichkeit, „mehr Wissen in den verschiedenen Bereichen des Fußballs zu erhalten.“

Auch Daniel Dörner war von seinem Lehrgang begeistert: „Ich finde es gut, dass wir schon im jungen Alter die Chance bekommen, an die Trainerlizenz herangeführt zu werden.“

Die zentralen Ausbildungen finden in der Sportschule Schöneck statt. Die Anmeldung erfolgt über die Schulen an das Regierungspräsidium. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.badfv.de/junior-coach. bfv

