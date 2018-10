Kampf nicht belohnt

SC Klinge Seckach – Neckarau 0:1

In Großeichholzheim sahen die Zuschauer des Fußballspiels in der Frauen-Verbandsliga zwischen Seckach und Neckarau einen Oberliga-Absteiger, der abgeklärt bereits nach fünf Spielminuten seine erste Torchance zur Führung verwandelte. Der SCK bemühte sich zwar, Druck auf das Gästetor zu erzeugen, war jedoch nur selten wirklich gefährlich, so wie durch Mira Sauter und Nina Frank, die beide die Gelegenheit zum Ausgleich hatten.

Stets gefährlich waren die Angriffe der Gäste, die in der ersten Hälfte gleich zweimal mit einer 100-prozentigen Chance an Klinge-Keeperin Laura Haas scheiterten.

Nach dem Wechsel sah man ein anderes Bild: Der SCK machte Druck und hatte Chancen, nun war es die Schlussfrau der Gäste, die mehrfach mit sicheren Paraden den knappen Vorsprung festhielt. Neckarau teilte die Kräfte ein, stand tiefer und verlegte sich nun aufs Kontern, scheiterte mit der besten Gelegenheit jedoch erneut an Haas.

Wirklich eine Notbremse?

Mehr Chancen hatte nun der SCK, jedoch verpasste Nina Frank nur knapp das TSV-Gehäuse, und ein Querpass auf die freistehende Mira Sauter wurde dieser in den Rücken gespielt; der Ausgleich wollte nicht fallen. Dann die 81. Minute: Konter der Gäste mit direktem Weg aufs Klinge-Tor, die TSV-Spielerin wurde vor der Strafraumgrenze jedoch von Lena Eiffler gestoppt, die den Ball vor den Füßen der Neckarauer Angreiferin zur Seite grätschte. Dies sah der bis dahin umsichtig leitenden Schiedsrichter anders, denn der entschied sofort auf Notbremse und Platzverweis. Der SCK versuchte selbst in Unterzahl nochmals alles, wurde aber für einen aufopferungsvollen Kampf in der zweiten Hälfte nicht mehr belohnt und musste mit einer 0:1-Niederlage vom Platz gehen.

Mit vier Punkten aus vier Spielen geht es nun nach Weiher, wo bereits neun Punkte aus fünf Partien auf dem Zähler stehen. fkb

