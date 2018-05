Kampf um Aufstiegsplätze 2 und 3 spitzt sich zu

Anzeige

Im Heimspiel gegen den Meister aus Waldhausen entwickelte sich von Anfang an ein abwechslungsreiches Spiel im „Morretalstadion“. Nach 20 Minuten übernahm der SVW das Kommando. Mit 0:0 ging es in die Kabinen. In der zweiten Hälfte drängte Waldhausen auf die Führung, aber der HSV-Kampfgeist dagegen. Durch einen Konter in der 89. Minute hatte Ries das 1:0 auf dem Fuß, aber der Torhüter vom SVW parierte hervorragend. Dem wirklich allerletzten Aufgebot des HSV gebührt ein Sonderlob für die hervorragende Leistung.

VfB Altheim – Berolzheim/H. 4:0

Die Gäste hätten in der ersten Hälfte mit etwas Glück und mehr Konzentration in Führung gehen können. Die Gastgeber taten sich zunächst schwer und hatten in der 20. Minute eine gute Gelegenheit durch Brügner verstreichen lassen. Die Gäste hatten gegen Ende der ersten Hälfte zwei gute Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte war es dann Berlinger der den Sieg einleitete. Sein Zuspiel verwandelte Brügner per Kopf. Danach war es dann Thaqi der noch dreimal traf. Zweimal bereitete Berlinger vor und einmal Hartmann. Thaqi war immer zu Stelle, lief sich gut frei und verwandelte die Zuspiele souverän. Den Gästen ging gegen Ende die Luft aus, so dass sich auch nicht mehr zu nennenswerten Vorstößen über die Mittellinie kamen.

Adelsheim/O. – Sennfeld/R. 1:1

Das Derby begann mit einem Paukenschlag. Bereits nach 50 Sekunden erzielte B. Tschürtz das 0:1, als die Abwehr der Einheimischen auf Abseits spielte. Die Gäste setzten nach und S. Tschürtz setzte in der siebten Minute einen Kopfball an den Querbalken. Es entwickelte sich ein spannendes, kampfbetontes Derby. Die Gäste hatten einen Pfostenschuss, und Krämer setzte einen Freistoß an die Latte. Nach einer Verletzung eines Gästespielers wurde weitergespielt, und der Schiedsrichter bewertete den anschließenden Angriff eines Gästeverteidigers als glatt „Rot“. Trotz Dezimierung waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, doch Torhüter Chrzan hielt seinen Kasten sauber. Es folgten zwar wütende Angriffe der Einheimischen, doch die Gäste spielten konstruktiver und waren die gefährlichere Mannschaft; Balb und Fahr tauchten immer wieder gefährlich vor Chrzan, dem besten Spieler der Partie, auf. Die einzige Unachtsamkeit der Gästeabwehr nutzte M. Rese in der 88. Minute zum Ausgleich. So endete das Derby mit einem für die Gastgeber überaus schmeichelhaften Unentschieden.

Sindolsh. I/R. II – Ballenberg 2:1

Die Gastgeber waren in der ersten Hälfte deutlich überlegen und erzielten durch Graser in der elften Minute das 1:0. Nachdem Herrmann kurz vor der Linie gefoult wurde. Bis zur Pause wurden noch einige gute Chancen vergeben. Nach der Halbzeit vergaben die Gastgeber ihre Möglichkeiten im Minutentakt, aber in der 58. Minute köpfte Andreas Rüttenauer, nach Flanke von Nuber zum Ausgleich ein. Dieses Tor verunsicherte die Mannschaft und die Gäste kamen stärker auf. Die Entscheidung fiel in der 64. Minute Liebl schoß nach Vorlage vom Herrmann zum 2:1 ein, in der 77. Minute köpften die Gäste knapp am Tor vorbei.

Großeicholzheim – Buchen II 3:0

Die „Schwarz-Gelben“ begannen stark und hatten die ersten 25 Minuten im Griff. Bereits nach acht Minuten staubte Geworsky zum 1:0 ab und wenige Minuten später verwandelte Bauer einen Handelfmeter zum 2:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel, jedoch ohne sich zwingende Chancen herauszuspielen. Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich ähnlich, wobei der SVG das Geschehen nun besser unter Kontrolle hatte. Nach einem Angriff über rechts, Bauer und Geworsky leisteten die überragende Vorarbeit, traf Stiedl in der 64 Minute zum3 0. Die beste Chance der zweiten Halbzeit hatten die Gäste durch einen indirekten Freistoß aus acht Meter.

FC Hettingen – TSV Krautheim 2:1

Am Sportfest Montag begann der FC spielbestimmend mit sehr viel Ballbesitz. Die Gäste standen tief und versuchten ihr Glück mit Kontern. Die erste Chance im Spiel hatte Spielertrainer Wolf für den FC. Daraufhin übte die Heimelf viel Druck aus, aber ohne Ertrag. Die Gäste hingegen nutzten ihre erste Chance im Spiel für den 0:1-Halbzeitstand nach einer halben Stunde. Im zweiten Durchgang war der FCH präsenter. und Reimann startete mit einem fulminanten Lattenschuss einen regelrechten Sturmlauf mit Chancen fast im Minutentakt. Eine dieser Chancen nutzte Robin Münch zum hochverdienten Ausgleich. Nur kurze Zeit später erzielte Reimann den viel umjubelten Siegtreffer. In der Schlussphase verschoss der FC noch einen Elfmeter.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018