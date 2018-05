Anzeige

Wie schon in den jüngsten Spielen zu sehen war, hat der TSV Asssamstadt II zur Aufholjagd aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim geblasen. Nachdem die „Rote Laterne“ am vorigen Wochenende zur SV Viktoria Wertheim II weitergegeben wurde, will man mit aller Macht den nächsten Dreier in Richtung gesichertes Mittelfeld angehen. Die Zeichen hierfür stehen nicht schlecht, obwohl mit der SG Wittighausen/Zimmern eine Mannschaft anreist, die zehn Punkte mehr auf ihrem Konto hat und somit befreit aufspielen kann. Trotzdem spricht vieles dafür, dass der Gastgeber seinen derzeit guten Lauf fortsetzen kann. – Hinspiel: 2:2.

Einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte zuletzt der FC Grünsfeld II – und das gegen einen direkten Konkurrenten. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und zu versuchen, den erneuten Heimvorteil zu nutzen. Der Gegner, die SG Tauberbischofsheim II/ Hochhausen, befindet sich ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr und ist nur durch die bessere Tordifferenz vom Gastgeber getrennt. Denkbar erscheint, dass bei dieser wichtigen Partie der Heimvorteil den Ausschlag geben wird. – Hinspiel: 1:3.

Torjäger der Kreisklasse A TBB 28 Tore: Julian Fischer (Gerchsheim). 23 Tore: Joachim Gattenhof (Reicholzheim/Dörlesberg). 19 Tore: Jan Birkholz (SG Welzbachtal). 15 Tore: Adrian-Tamas Farcau (Pülfringen). 14 Tore: Patrick Knüll (Pülfringen), Ivo Seubert (Gerchsheim). 13 Tore: Andre Gomes (Eichel).

Etwas überraschend war es am vorigen Wochenende schon, dass beide Spitzenmannschaften, wenn auch auswärts, Federn lassen mussten. Mit einem Remis in Boxberg kam der TSV Gerchsheim als aktueller Spitzenreiter noch glimpflich davon. Der Dämpfer wird sicher zur Einsicht geführt haben, dass nun alle Kräfte gebündelt werden müsssen, um bis zum Schluss vorne mit dabei zu bleiben. Die SG Kembach/Höhefeld dürfte mit dem Dreier gegen Eichel Selbstvertrauen geschöpft haben, wobei die Platzherren ein ganz anderes Kaliber sind. Alles andere als ein Heimsieg wäre aber eine Überraschung. – Hinspiel: 2:0.