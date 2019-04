Kampf um Platz 2 spitzt sich zu

Assamstadt II – Dittwar/Heckf. 2:0

Tore: 1:0 (29.) Eigentor, 2:0 (89.) Yannik Hügel

Beide Mannschaften begannen die Partie sehr verhalten. Nach 20 Minuten wurden die Platzherren stärker, vergaben aber zwei Großchancen. Aus einer sich anschließenden Drangperiode der Gäste heraus ging die Heimelf durch ein aus Dittwarer und Heckfelder Sicht unglückliches Eigentor mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV wieder das Kommando und erarbeitete sich auch einige gut Möglichkeiten, die aber allesamt nicht genutzt werden konnten. Besser machte es Yannik Hügel. als ihm kurz vor Spielende der vielumjubelte und hochverdienten 2:0-Endstand gelang.

Kickers DHK II – Wind./Schw. II 1:3

Tore: 1:0 (Foulelfmeter 50.) Marc Strauß, 1:1 (62.) Hendrik Schumann, 1:2 (77.) Tobias Hirt, 1:3 (Foulelfmeter/80.) Michael Weber.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte erspielten sich beide Mannschaften mehrere Möglichkeiten, ohne jedoch zu etwas Zählbarem zu gelangen. Turbulenter ging es dann nach dem Seitenwechsel zu. Zunächst gingen die Platzherren mit einem verwandelten Foulelfmeter durch Marc Strauß in Führung. Ohne geschockt zu sein, spielten die Gäste weiter nach vorne und erzielten durch Hendrik Schumann auch den verdienten Ausgleich. Die an diesem Tag clever agierenden Gäste blieben am Drücker und gingen durch Tobias Hirt erstmals in Führung. Die endgültige Entscheidung fiel furz vor Schluss, als Michael Weber mit einem weiteren Foulelfmeter den sicherlich insgesamt etwas schmeichelhaften Gästesieg sicherstellte.

SV Distelhausen – Umpfertal II 3:0

Tore: 1:0 (27.) Nikolay Zimbelmann, 2:0 (74.) Dennis Zimbelmann, 3:0 (76.) Johann Neuberger.

Mit einer ansprechenden Leistung rehabilitierte sich die Heimelf für die Niederlage vom vergangen Sonntag. Nachdem in der Anfangsphase der gute Gästekeeper noch eine schnelle Führung verhindern konnte, war es Nikolay Zimbelmann vorbehalten, mit einer herrlichen Einzelleistung die 1:0-Führung zu erzielen. Die Gäste deuteten lediglich bei Standardsituationen ihre Gefährlichkeit an. Als Dennis Zimbelmann eine Viertelstunde vor Spielende der zweite Treffer für die Heimelf gelang, war die Partie gelaufen. Den Schlusspunkt unter ein ein überaus sehenswertes Match setzte Johann Neuberger mit seinem Tor zum 3:0-Endstand.

SV Pülfringen – Rauenberg/B. 0:1

Tore: 0:1 (48.) Julius Hildenbrand.

Die Heimelf hatte von Beginn an mehrere Möglichkeiten früh in Führung zu gehen. Nachdem diese Chancen jedoch nicht genutzt wurden, kamen die Gäste immer besser in die Partie. Fortan entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und Torchancen auf beiden Seiten. Als die Gäste kurz nach der Pause durch Julius Hildenbrand mit 1:0 in Führung gegangen waren, wurden die Platzherren noch dominanter und drängten mit Vehemenz auf den Ausgleich. Mit einer vielbeinigen Abwehr verteidigten die Gäste fortan ihren knappen Vorsprung und retteten ihn letztendlich glücklich, aber auch nicht ganz unverdient über die Zeit.

Türkgücü W. – FC Grünsfeld II 0:0

Obwohl sich die Hausherren für die anstehende Partie viel vorgenommen hatten, reichte es letztendlich wieder nur zu einem Unentschieden. In einem schwachen Spiel waren Chancen Mangelware. Das Geschehen spielte sich größtenteils im Mittelfeld ab und plätscherte ohne Dynamik mehr oder weniger unspektakulär hin und her. So war es auch nicht verwunderlich, dass am Ende lediglich eine Nullnummer dabei herauskam.

TBB II/Hochhausen – FC Eichel 2:1

Tore: 1:0 (55.) Andre Berberich, 1:1 (60.) Andre Gomes, 2:1 (75.) Ebrahim Jallow.

Die Gastgeber waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und setzten die Gäste sofort stark unter Druck. Trotz drückender Überlegenheit gelang es ihnen in dieser Phase aber nicht, daraus Kapital zu schlagen. Erst als nach dem Seitenwechsel Andre Berberich mit einem herrlichen Freistoß von der Strafraumkante die 1:0-Führung erzielt hatte, war die Heimelf für ihre Bemühungen belohnt. Als den Gästen nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr der Platzherren durch Andre Gomes der überraschende Ausgleich gelang, war der Verlauf der Partie zwischenzeitlich auf den Kopf gestellt. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beirren und erzielten durch Ebrahim Jallow, nach einem Freistoß von Andre Berberich, den letztendlich hochverdienten Siegtreffer.

Wittighausen/Z. – Welzbachtal 3:1

Tore: 0:1 (25.) Michele Jörg, 1:1 (40.) Simon Ebert, 2:1 (60.) Bernd Wohak, 3:1 (85.) Benedikt Molitor.

In einem eher mäßigen Spiel legten beide Mannschaften ihr Augenmerk auf die Stabilität der Abwehr. Umso überraschender kam daher die per Kopf durch Michele Jörg erzielte 1:0- Gästeführung. Nun wurden die Platzherren stärker und markierten kurz vor dem Seitenwechsel, wieder per Kopf, den verdienten Ausgleich. Torschütze war Simon Ebert. Nach der Pause übernahmen die Gastgeber das Geschehen und gingen nach einer Stunde durch Spielertrainer Bernd Wohak selbst in Führung. Als die Gäste immer mehr auf den Ausgleich drängten, gelang Benedikt Molitor nach einem Eckball der alles entscheidende dritte Treffer. Mit haben die Platzherren ihren Rückstand auf Tabellenführer SV Pülfringen auf jetzt vier Punkte verkürzt.

