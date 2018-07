Karle und Geiger hören auf

Anzeige

Sowohl Abteilungsleiter Reinhold Klingmann als auch TSV-Vorsitzender Christof Geiger bedankten sich bei Florian Geiger für seinen langjährigen Einsatz beim TSV, auch als Führungsspieler, mit einem Präsent. Er sei, so Geiger, bei seinem Heimatverein stets gerne willkommen.

Trainer Sebastian Karle wurde ebenfalls nach zweijähriger Trainerzeit bei den „Grün-Weißen“ verabschiedet. Nachdem der TSV im Jahre 2016 aus der Landesliga abgestiegen war, begann Karle, der war zuvor schon längere Zeit aktiver Spieler beim TSV gewesen war, das Traineramt, was für ihn eine besondere Herausforderung gewesen war, denn das damalige sportliche Ziel war der sofortige Wiederaufstieg. Das sportliche Engagement als Übungsleiter dauerte aber nur zwei Jahre, da auch Sebastian Karle in seinem Beruf sehr angespannt ist, weshalb er jetzt sein Traineramt zur Verfügung stellte. Zweimal, so Vorsitzender Geiger bei der Verabschiedung, habe die Mannschaft unter Karles Leitung an die Landesligatür geklopft.

Geiger dankte für seine mit großem Engagement ausgeübte Trainertätigkeit und überreichte ein Präsent. F

