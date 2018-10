Kehren neue Besen eigentlich immer gut?

Der 3:0-Sieg des TSV Gerchsheim gegen Kreuzwertheim war im Vorfeld zumindest in der Höhe nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Immerhin hatten die bayerischen Kicker vor der Partie eine Serie von vier Begegnungen ohne Niederlage vorweisen können und mussten in dieser Zeit kein einziges Gegentor hinnehmen. Für Gerchsheim war es erst der zweite „Dreier“ der laufenden Spielzeit. Dementsprechend motiviert dürfte der Aufsteiger beim TSV Assamstadt auflaufen. Ein erneuter Erfolg des Tabellenzehnten scheint aber dann doch eher unwahrscheinlich. Mit den Assamstädtern erwartet den Liga-Neuling nicht nur defensivstärkste Team der Spielklasse (erst fünf Gegentore), sondern gleichzeitig auch einer der großen Favoriten auf den Titel. Sollten die Gastgeber in gewohnter Manier aufspielen, dürfte dem siebten Saisonsieg nichts im Wege stehen.

Der unter Umständen nun etwas „angeschlagene“ TSV Kreuzwertheim erwartet währenddessen den SV Nassig II. Im Hinblick auf den bisherigen Saisonverlauf scheinen die Rollen dennoch klar verteilt. Zwar rangieren die Hausherren auch nur im Tabellenmittelfeld, doch kam die Landesliga-Reserve bislang erst zu einem Sieg und bekleidet so den letzten Platz in der Tabelle. Für den SVN II kommt erschwerend hinzu, dass man mit nur acht erzielten und bereits 21 kassierten Treffern sowohl die schwächste Offensive, als auch die löchrigste Defensive der Liga stellt. Zwar gehören die Kreuzwertheimer mit zehn erzielten „Buden“ ebenfalls nicht zu den Tormaschinen der Spielklasse, doch sollte man im Normalfall die Nase klar vorn haben.

Der VfB Reicholzheim/Dörlesberg hat das 0:1 gegen Schwabhausen/Windischbuch offenbar gut verdaut, denn er ließ dem TuS Großrinderfeld beim 3:1-Heimerfolg nur wenig Chancen. Mit einem Sieg beim FV Brehmbachtal in Königheim könnte der spielstarke Aufsteiger wieder einen „Lauf“ starten, um so die Verfolger auf Distanz zu halten. Allerdings hat sich der FVB in den letzten Wochen etwas „gemausert“. Mit zwei „Dreiern“ in Folge ist er bereits auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt. Die beiden Teams trafen bislang in Punktspielen erst zwei Mal aufeinander: Hierbei gelang dem VfB lediglich ein Remis. Die Brehmbachtaler deshalb jedoch als Angstgegner des Spitzenreiters zu bezeichnen, wäre dann aber im Hinblick auf den bisherigen Saisonverlauf wohl doch übertrieben.

Kaum schien es beim TSV Unterschüpf/Kupprichhausen wieder etwas besser zu laufen, kassierte man zuletzt prompt die bereits sechste Niederlage der Saison. Zugegeben: Das 3:4 gegen Gerlachsheim war eine denkbar knappe Angelegenheit, doch kommt die ambitionierte Spielgemeinschaft derzeit einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Mit dem FC Külsheim reist nun ein Gegner an, gegen den man in der Vergangenheit nur selten Probleme hatte. Auch ein Blick auf die aktulle Statistik dürfte die Hausherren beruhigen: Auf fremdem Platz gelang dem FCK in vier Partien nur ein Sieg.

Zwei Wochen hat der VfR Gerlachsheim auf seinen dritten Saisonsieg gewartet. Mit dem 4:3-Erfolg gegen Unterschüpf/Kupprichhausen fand der Absteiger aus der Landesliga nun wieder zurück auf die Siegerstraße. Jetzt hat er mit einem weiteren „Dreier“ gegen die DJK Unterbalbach die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren. Doch auch die „Bälmer“ betrieben zuletzt Wiedergutmachung und wollen den erneuten Absturz auf einen Abstiegsplatz unbedingt vermeiden.

Zwischen dem TSV Schwabhausen/Windischbuch und den Kickers DHK Wertheim dürfte die Zuschauer wohl keine Überraschung erwarten. Zu souverän marschiert der Tabellendritte durch die laufende Spielzeit, während die Wertheimer „Spielgemeinschaft“ mit nur einem ergatterten Sieg auf dem vorletzten Platz verweilt. Vor allem die bislang anfällige Defensive der Kickers (20 Gegentore) dürfte für den offensivstarken TSV (19 Tore) kein großes Problem sein. Aber wer weiß: Vielleicht bewirkt der Trainerwechsel (wir berichteten) ja doch etwas.

Beim TuS Großrinderfeld geht es derzeit stetig bergab. Durch die 1:3-Niederlage gegen Reicholzheim/Dörlesberg rutschten die „Schwarz-Weißen“ sogar ins graue Mittelfeld ab. Im Duell gegen Tabellennachbar 1. FC Umpfertal soll nun der vierte „Dreier“ her. Wie die offen erscheinende Partie aber wirklich ausgehen könnte, kann man im Vorfeld überhaupt nicht sagen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018