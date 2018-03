Kein Absteiger aus der Kreisliga

Viele Jahre gegeneinander, bald gemeinsam: Der TSV Götzingen und der VfL Eberstadt „gehen zusammen“ und bilden ab der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga Buchen nur noch eine Mannschaft. Die Folge: Aus der Kreisliga wird es in dieser Runde keinen direkten Absteiger geben, weil der VfL Eberstadt als erster Absteiger gewertet wird. © Martin Herrmann

Der Sonntag, 15. April 2018, wird ein ganz besonderes Datum in den Geschichtsbüchern des TSV Götzingen und des VfL Eberstadt. An diesem Tag treffen diese beiden Vereine um 15 Uhr letztmals in einem Fußball-Pflichtspiel aufeinander, und zwar in der Kreisliga Buchen. Ab der Saison 2018/19 machen der TSV und der VfL nämlich „gemeinsame Sache“. Sie werden unter Federführung des TSV Götzingen in

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018