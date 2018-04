Kein Sieger im Brehmbachtal

Anzeige

FV Brehmbachtal – SV Dertingen 1:1

Tore: 0:1 (55.) Eigentor, 1:1 (63., Handelfmeter) Timo Berberich. –Schiedsrichter: Sascha Wirth (Möckmühl). – Rot: für zwei Spieler des SV Dertingen (79./90+2), einmal wegen Schiedsrichter-Beleidigung, einmal wegen Foulspiels. – Zuschauer: 80.

In der ausgeglichenen ersten Hälfte passierte nicht viel. Beide Mannschaften hielten sich hauptsächlich im Mittelfeld auf und konnten sich keine gefährlichen Chancen erarbeiten. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die Heimelf gleich zwei Möglichkeiten zur Führung. Dann landete in der 55. Minute plötzlich der Ball im Netz des FV, ein unglücklicher Abwehrversuch eines Verteidigers war vorangegangen. Bald darauf glich der FV durch Timo Berberich per Handelfmeter aus und erspielte sich in der Folge noch einige Torchancen, dabei war auch ein Lattentreffer, wiederum durch Timo Berberich. Die Gäste brachten die Begegnung nur mit neun Akteuren zu Ende, da in der 79. Minute ein Spieler wegen Schiedsrichterbeleidigung und in der Nachspielzeit ein Spieler wegen Foulspiels jeweils die Rote Karte sah.