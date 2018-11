Keine Akzente im Angriff

SpG Dittw./TBB – Mühlhausen 0:1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Trautwein, Mutlu (24. Roso), Veith, Höpfl, Schmitt (60. Cimander), Scheuermann, Haas, Sobotta, Dörr, Fast, Rammelt (46. Hartnagel)

Über weite Strecken hat die Heimelf in der Frauenfussball-Landesliga mit dem Tabellenführer Mühlhausen mithalten können, am Ende stand jedoch eine knappe 0:1-Niederlage, die allerdings dem Spielverlauf entsprach.

. Die Mannschaft von Trainer Andre Dörr verteidigte durch geschicktes Verschieben in der Abwehr gut, setzte jedoch im Angriff nur wenig Akzente setzen. Dadurch gab es in der ersten Spielhälfte nur wenige Höhepunkte, abgesehen von einem Distanzschuss von Mühlhausen, der an die Latte klatschte.

In der zweiten Spielhälfte erhöhte Mühlhausen den Druck. Das Tor zum 0:1 in der 50. Spielminute fiel trotzdem etwas glücklich durch eine Bogenlampe aus 16 Metern. Im weiteren Spielverlauf rettete Laura Trautwein im Tor der SpG noch zwei Mal in höchster Not und verhinderte gemeinsam mit dem Pfosten nach schönem Kopfball ein weiteres Tor.

In der Schlussphase des Spiels stemmte sich die Heimelf tapfer gegen die Niederlage, blieb im Angriff allerdings erfolglos.

Das Trainerteam zog trotz der Heimniederlage ein positives Fazit zum Ende der Vorrunde und freut sich mit der Mannschaft auf die kommende Hallensaison um die Badische Futsal-Hallenmeisterschaft. Sie beginnt mit der Qualifikation am 19. Januar in Mosbach. sh

