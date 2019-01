Keine Chance gegen diese Übermacht

Die Frauen der TSG Hoffenheim sind erfolgreich in die Wintervorbereitung gestartet. Das erste Testspiel des Jahres gegen den Zweitligisten SV Weinberg gewann die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann mit 12:0 (6:0). Die Tore erzielten Nicole Billa (3), Jana Beuschlein (3), Maximiliane Rall (2), Isabella Hartig (2) und Tabea Waßmuth (2).

Trotz Regen und Kälte bestritt die TSG am Samstag ihr erstes Testspiel der Wintervorbereitung auf dem Rasenplatz am Förderzentrum in St. Leon-Rot. Gegen den Zweitligisten SV Weinberg brauchte die TSG eine ganze Weile, um ins Spiel zu finden. Die Gäste verteidigten clever und spielten nach Ballgewinnen mutig und präzise nach vorn, so dass die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann beinahe in Rückstand geriet.

In der 22. Minute eröffnete dann Nicole Billa per Foulelfmeter den Torreigen. Nach gut einer halben Stunde kam die TSG immer besser in die Partie, die Folge waren Treffer von Maxi Rall (31.), Billa (33., 41.) und Isabella Hartig (39., 44.).

Mit zahlreichen Wechseln startete die TSG in die zweite Hälfte. Für Janina Leitzig, Sarai Linder, Michaela Specht, Nicole Billa, Dóra Zeller, Franziska Harsch und Leonie Pankratz begannen Martina Tufekovic, Johanna Kaiser, Annika Eberhardt, Anne Fühner, Judith Steinert, Jana Beuschlein und Tabea Waßmuth. Die neu formierte Elf legte schon kurz nach Wiederanpfiff nach, Waßmuth (52., 60.), Rall (54.), und Jana Beuschlein (73., 79., 86.) sorgten für den deutlichen Endstand.

Internes Duell

Am Sonntag begegneten sich das Bundesligateam und die U20 in einem internen Duell. Die Partie entschied die Ehrmann-Elf mit 8:0 (4:0) für sich, die Treffer erzielten Maxi Rall (12., 17., 31.), Franzi Harsch (14.), Dóra Zeller (65.), Anne Fühner (72.) und Jana Beuschlein (74., 85.).

