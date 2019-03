Keine Gastgeschenke für den ehemaligen FV-Oberligatorhüter Knödler

Im zweiten Heimspiel des Kalenderjahres erwartet der FV Lauda in der Verbandsliga Nordbaden mit dem SV 98 Schwetzingen wieder eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Der Anstoß im Tauberstadion erfolgt am morgigen Samstag um 15.30 Uhr. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Michael Emmert.

Die Gastgeber kehrten am vergangenen Wochenende aus Durlach-Aue mit leeren Händen zurück. Durch einen strittigen Elfmeter geriet die Baumann-Elf damals in Rückstand. Selbst die Auer waren verwundert, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Der Stürmer war zum Schuss gekommen und erst danach hatte es den Körperkontakt gegeben.

Die FVL-Mannschaft steckte jedoch nicht auf und kam zwischenzeitlich zum 1:2-Anschlusstor duch Ousman Jallow, der ein Zuspiel von Goran Jurjevic vewertete. In der zweiten Hälfte kamen die Taubertäler nicht mehr so offensiv zur Geltung wie zuvor.

Trainer Marcel Baumann gegenüber den FN: „Wir haben uns noch nicht aufgegeben, stecken den Kopf nicht in den Sand und wollen gegen Schwetzingen ein kleines Lebenszeichen setzen.“

Die Moral in der Mannschaft stimmt, die Trainingsteilnahme ist ordentlich. Jonas Neckermann und Florian Hehn haben mittlerweile auch schon wieder mittrainert. Dafür sind Jannick Ondrasch (Knöchel) und Ludwig Gress (Rücken) angeschlagen und stehen nur als Einwechselspieler zur Verfügung. Erfreulich sind die Verbesserungen im Kombinationsspiel, wie zum Beispiel in Zuzenhausen gezeigt wurde. In Durlach-Aue war man gefährlich im Strafraum. Werden noch die vorhandenen Fehler im Defensivverbund abgestellt, könnte jetzt mit dem ersten Dreier des Kalenderjahres gerechnet werden.

Knödler soll’s richten

Der SV 98 Schwetzingen kämpft im 13. Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Verbandliga aktuell um den Klassenerhalt. In der Winterpause wurde mit Kevin Knödler für Gernot Jüllich ein neuer Trainer installiert. Zum Start ins neue Jahr feierte der SV einen 5:0-Heimsieg gegen die TSGS Weinheim, danach aber gab es wieder Niederlagen beim VfB Gartenstadt (0:1) und daheim gegen den FC Kirrlach (0:2). So sitzt man seit dem 19. Spieltag auf dem 15. Rang, dem ersten Abstiegsplatz, fest. Zum Relegationsrang 14 und dem TSV Wieblingen sind lediglich drei Punkte Rückstand.

Der FV Lauda möchte sich für die 5:1 Vorspielniederlage revanchieren. Dabei muss aber der Schwetzinger Torjäger Patrick Hocker (11 Tore) ausgeschaltet werden. Für den ehemaligen Laudaer Oberligatorhüter Kevin Knödler (1997/98) soll es defintiv keinerlei Gastgeschenke geben. ferö

