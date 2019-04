Kellerduell beim FV Laudenberg

FV Laudenberg – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen. Drei Zähler trennen die beiden Teams voneinander, doch selbst mit einem Sieg wird es für Laudenberg wohl nicht reichen, die Gäste in der Tabelle zu überholen, da man die deutlich schlechtere Tordifferenz hat. In den vergangenen fünf Partien gab es für die Heimmannschaft keinen Sieg. Geht es nach dem Trend, würde aus Sicht des Gastgebers die Partie Unentschieden enden. Die Gäste sind aber auswärts dieses Jahr noch ohne Punkt. Übrigens: Schon zwei glatt rote Karten hat der FVL in dieser Saison gesehen – Ligahöchstwert.

SpG Krautheim/Westernhausen – TTSC Buchen. Topduell im Jagsttal: Angesichts der Tabelle würde man sagen Spitzenspiel, doch die Unterschiede zwischen beiden Teams sind schon enorm, denn in der Tabelle trennen sie stolze 15 Punkte. Jedoch in einer Sache ist die SpG sogar besser, denn man bekommt pro Partie nur ca. ein Gegentor und trifft dabei ca. zweimal selbst. Geht man danach, müssten die Jagsttäler als Sieger vom Platz gehen. In den bisherigen drei Duellen gewannen die Gäste erst einmal. Dies war allerdings im Hinspiel, das der TTSC klar für sich entschied.

SpG Adelsheim/Oberkessach – VfB Altheim. Im Kampf um den dritten Platz büßte Altheim zuletzt richtig Punkte ein. Nach der spielfreien vergangenen Woche steht man deshalb nun nur noch auf dem vierten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnte man sich Rang drei aber wieder zurückholen. Der VfB hat die drittbeste Offensive der Liga und einen Toptorjäger mit Pierre Berlinger in den eigenen Reihen. Mit einem Sieg würden die Gäste wieder für eine ausgeglichene Bilanz sorgen, denn die ersten beiden Duelle nach Zusammenschluss gewann die SpG, während der VfB das Hinspiel für sich entschied.

SpG Berolzheim/Hirschlanden – SpG Oberwittstadt II/Ballenberg I. Einen enorm wichtigen Auswärtssieg feierte Berolzheim/Hirschlanden zuletzt in Hardheim. Damit verkürzte man den Abstand zum Relegationsplatz auf drei Punkte. Nun will man im Duell mit der auswärtigen SpG unbedingt nachlegen, auch wenn man mit einem Sieg aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nicht auf den Relegationsplatz klettern könnte, jedoch wäre man in Tuchfühlung auch zum direkten Klassenerhalt. Die Gäste stehen in der oberen Tabellenhälfte mit wohl maximalen Chancen auf den fünften Rang. Doch dies sollte man nun auch als Saisonziel ausgeben.

SpG Sindolsheim 1/Rosenberg II – Hardheim/Bretzingen II. Eine klare Angelegenheit sollte es, wenn alles glatt läuft, für Sindolsheim/Rosenberg II geben. 27 Punkte mehr und eine über 60 Tore bessere Tordifferenz sind aussagekräftig genug für die Partie. Die Gäste sind im ersten Jahr nach Zusammenschluss bereits abgestiegen. Doch ein Ziel für Hardheim/Bretzingen II wird sein, einen Saisonsieg einzufahren. Ob dies allerdings bei der SpG klappt, ist äußerst fragwürdig.

SV Hettigenbeuern – SV Schlierstadt. Weiterhin einen Zähler Vorsprung auf den TTSC Buchen hat der SVS. Wenn man alle restlichen Saisonspiele damit gewinnt, spielt man in der kommenden Spielzeit wieder in der höchsten Klasse im Kreis Buchen. Die Gastgeber haben derzeit zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, holt man noch drei bis fünf Punkte, sollte man die Klasse halten können. Alles andere als ein Sieg wäre für Schlierstadt eine große Enttäuschung. Das Hinspiel entschied der Tabellenführer klar mit 5:1 für sich. Die Gäste sind in dieser Saison noch nie schlechter als Platz vier dagestanden und haben seit dem sechsten Spieltag den Platz an der Sonne inne.

