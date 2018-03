Kellerduell in Zimmern

Anzeige

Zwei direkte Aufstiegsplätze hat die Fußball-Kreisklasse B Tauberbischofsheim zu bieten. Der eine, der auch die Meisterschaft mit sich bringt, ist schon ganz sicher an Türkgücü Wertheim vergeben, das sich vorgenommen hat, bis zum Schluss ohne Punktverlust zu bleiben. Am Montag muss dazu aber die SG Dittwar/Heckfeld bezwungen werden, und das war schon im Hinspiel nicht so einfach (3:2).

Dittwar/Heckfeld gehört ebenfalls zu den Kandidaten, die am Saisonende für den zweiten oder dritten Platz in Frage kommen. Konkurrent ist unter anderem die TSG Impfingen, die sich am Donnerstag allerdings mit der überraschenden Heimniederlage gegen Oberlauda einen Patzer erlaubt hat. Im Heimspiel gegen den SV Uiffingen darf das nicht noch einmal passieren, sonst muss Rang 2 eventuell wieder abgegeben werden. – Hinspiel: 3:1.

Heißer Anwärter darauf ist momentan die SG Uissigheim II/Gamburg, die alles in allem gut aus der Winterpause gekommen ist und sich zutraut, auch beim SSV Urphar/Lindelbach alle drei Punkte zu entführen, zumal die 1:6-Hinspiel-Niederlage sicher noch nicht vergessen ist.