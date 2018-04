Kembach/Höhefeld II/Dertingen II nutzt die Überzahl

Anzeige

Külsheim II – Türkgücü W. II 5:1

Tore: 1:0 (35.) Anton Mattmüller, 2:0 (36.) Timo Fieger, 3:0 (39.) Anton Mattmüller, 3:1 (55.) Toni Frazzitta, 4:1 (65.) Jan Eisenhauer, 5:1 (85.) Luinus Adelmann.

Der FC war die spielbestimmende Mannschaft in Hälfte eins. Nach einigen vergebenen klaren Chancen machte es man gegenu Ende des ersten Durchgangs besser und schoss in kurzer Zeit drei sehr schöne Tore. Kurz nach Wiederanpfiff erzielten die Gäste den bis dahin schmeichelhaften Anschlusstreffer und wurden besser. Kurz darauf stellte Eisenhauer mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Danach ergaben sich die Gäste, und Adelmann markierte sogar noch das 5:1.

Impfingen II – Hundheim/St. II 0:5

Tore: 0:1 (7.) Florian Hirsch, 0:2 (28.) Michael Lutz, 0:3 (42.) Dominik Christoph, 0:4 (52.) und 0:5 (77.) jeweils Michael Lutz.

Der Tabellenletzte empfing den Tabellenersten. Dies zeigte sich auch im Spiel, und so kam der FC Hundheim/Steinbach II schnell zur Führung. Die bauten die Gäste im weiteren Spielverlauf auf 5:0 aus.

Grün./SVV III – Ke./H. II/ D. II 1:11

Tore: 0:1 (23.) Andrei Pascu, 1:1 (24.) patrick Ziel, 1:2 (26.) Marc Strauss, 1:3 (35.) Andrei Pascu, 1:4 (38.) Jens Hock, 1:5 (40.) Marc Strauss, 1:6 (43.) jens Hock, 1:7 (4.) Eigentor Tchiago Souza Eisenlohr, 1:8 (50.) und 1:9 (52.) jeweils Andrei Pascu, 1:10 (63.) Erich Meisner, 1:11 (80.) Jens Hock.

Am Anfang war die Partie noch recht ausgeglichen. Im weiteren Verlauf verletzten sich zwei Spieler, und so spielte die Heimelf nur noch mit nen Leuten. Diese Überlegenheit nutzten die Gäste und schossen ein ums andere Tor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018