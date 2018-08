„Kennen die Schwächen des VfR“

Im zweiten Anlauf nach der 0:2-Niederlage im BFV-Pokal beim Ligakonkurrenten VfR Mannheim will der FV Lauda in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden diesmal am Sonntag um 15 Uhr im zweiten Punktspiel der Runde etwas Zählbares aus dem Rhein-Neckar-Stadion ins Taubertal mitbringen. Die Pokalbegegnung konnten die Mannen um Spielertrainer Marcel Baumann eine Stunde ohne Gegentor überstehen, kamen aber selten zu nennenswerten Abschlüssen. Ohne Tore sind aber keine Spiele zu gewinnen; deshalb muss der FV alles tun, um sich Torchancen herauszuarbeiten. Denn er hat genügend Spieler, die diese kaltschnäuzig zu nutzen verstehen. Wie es gehen kann, zeigte der FV Heddesheim im Pokal-Achtelfinale am Mittwochabend gegen den VfR Mannheim und gewann daheim mit 5:4-Toren nach Elfmeterschießen.

FV-Trainer Marcel Baumann reist jedenfalls mit einer hoch motivierten Mannschaft an, die nach dem Aufstieg so schnell wie möglich auch in der höheren Klasse ihren ersten Saisontreffer erzielen will. Auch beim torlosen Remis im Tauberstadion gegen Heddesheim gab es hochkarätige Chancen. Der FV hat sich beim Training penibel auf das schwere Aufwärtsspiel vorbereitet, wie Marcel Baumann berichtet: „Wir haben explizit die Partie in Mannheim aufgearbeitet und entsprechende Schlüsse gezogen. Wir wissen, mit welchen Waffen Mannheim kämpft und werden uns darauf einstellen. Ausnutzen wollen wir die durchaus vorhandenen Schwächen beim VfR“. ferö

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018