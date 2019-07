Kickers in Hollenbach zu Gast

Noch vor dem offiziellen Vorbereitungsstart in der nächsten Woche absolviert der Verbandsligist FSV Hollenbach am Freitag um 18 Uhr sein erstes Testspiel. Zu Gast in der Jako-Arena ist Drittligist FV Würzburger Kickers, der auf dem Rückweg vom Trainingslager ist.

Bei den Hollenbachern werden die externen Neuzugänge mit dabei sein. Die Zahl ist aber wie in den vergangenen Jahren gering. „Wir ziehen ja auch immer A-Jugendliche mit hoch“, sagt Manager Karl-Heinz Sprügel. Boris Nzuzi ist von den Sportfreunden Schwäbisch Hall zurückgekehrt und Noah Krieger kommt von den A-Junioren des VfR Aalen. Der dritte Neue, Philipp Volkert (SV Wachbach), ist derzeit noch verletzt.

Dafür gab es kurzfristig noch einen Abgang: Marc Zeller verlässt den Verein jetzt doch. Lange ließ der Kapitän seine Zukunft offen. Bereits vorher standen Lukas Ryl (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Timo Brenner (TSV Ilshofen) und Fabian Czaker (1. CfR Pforzheim) als Abgänge fest.

Bei den Würzburger Kickers spielt seit dieser Saison der ehemalige Hollenbacher Torjäger Luca Pfeiffer.

Verzichten muss FSV-Trainer Martin Kleinschrodt auf die A-Jugendspieler. Für die steht am Sonntag um 12 Uhr zu Hause das Rückspiel gegen die TSG Balingen an. Dabei geht es um den Oberligaaufstieg. Das Hinspiel hat Balingen knapp mit 2:1 gewonnen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019